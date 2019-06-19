ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жильяREGNUM 05:25

с чего всё началось

В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга. Регулятор обратил внимание кредиторов на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков.

ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Политика Украинский Днепр является канализацией – директор «Воды Крыма» Река Днепр является мощнейшей канализацией на Украине, а потому возникают вопросы к качеству воды.

Энергетика Украина сделала России предложение по газу Украинская компания «Нафтогаз» предложила «Газпрому» в случае, если стороны не смогут договориться о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года, заключить контракт на «своп» сырья на границе.

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, об этом сообщается на сайте регулятора.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.

Политика Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17 Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.

Космос У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.

Футбол Футболист Тарасов покинет московский «Локомотив» Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение.

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Общество Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.

Футбол «Зенит» заинтересовался Кудряшовым Защитник "Истанбула" Федор Кудряшов попал в сферу интересов "Зенита".

Происшествия Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.

Политика Кучма назвал условие для снятия экономической блокады Донбасса Киев может пересмотреть решение об экономической блокаде Донбасса только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле».

Здоровье Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.

Армия и оружие Подозреваемый по делу MH17 Хмурый назвал бредом обвинения Нидерландов Ополченец самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский, известный под позывным Хмурый, прокомментировал итоги расследования Объединенной следственной группы (JIT), назвавшей его одним из подозреваемых по делу о гибели малайзийского Boeing 777 в 2014 году.

Экономика Зампред Сбербанка заявил о победе над скиммингом в России Хищение денег с банковских карт при помощи скимминга в России сведено к нулю.

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Армия и оружие В США анонсировали испытания гиперзвуковой ракеты На прошлой неделе сообщалось, что военные в США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

Происшествия Власти Вены восстановили позолоту на памятнике советским солдатам Памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене вернули позолоту.

Авто Mustang Shelby GT500 стал самым мощным легальным автомобилем Ford С точки зрения мощности, новый Mustang Shelby GT500 занял нишу между 707-сильным Dodge Challenger SRT Hellcat и 791-сильным Challenger SRT Hellcat Redeye.

Футбол Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак» Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня.