Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жильяREGNUM 05:25
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга. Регулятор обратил внимание кредиторов на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков.
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с чего всё началось
Банк России опубликовал информационное письмо, в котором предложил кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья из-за неисполнения обязательств по ипотечному кредиту или займу.Коммерсантъ08:09
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:25, Вашингтон
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