Финансы

ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жильяREGNUM 05:25

В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга. Регулятор обратил внимание кредиторов на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков.
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ЦБ разъяснил предложение прощать долги по ипотеке после изъятия залога

РБК11:31

Ипотеку перекроют залогом

Коммерсантъ08:09

ЦБ советует банкам считать долг по ипотеке погашенным после изъятия жилья

РИА Новости03:11

Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам

Lenta.ru04:40

ЦБ предложил банкам не взимать долг с граждан, потерявших жилье из-за невыплат по ипотеке

ТАСС03:41

ЦБ рекомендует банкам не взыскивать остаток долга по ипотеке после изъятия залогового жилья

Банки.ру03:26

ЦБ предложил банкам списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

Российская газета05:12
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:37, Вашингтон
Космос

Потенциально пригодные для жизни планеты открыты у звезды Тигардена

Обновлено в 10:02
Происшествия

ФСБ провела обыск в администрации Пушкинского района Подмосковья

Сотрудники правоохранительных органов наведались в администрацию Пушкинского района Московской области.
Обновлено в 05:46
Музыка

Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом

Ранее многие подписчики негативно отреагировали на сотрудничество Микеллы с соперником по «Голосу» в рамках этой работы.
Обновлено вчера в 22:04
Шоу-бизнес

Ургант назвал важной программу Малышевой о «детях-кретинах»

Известный российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал высказывание телеведущей Елены Малышевой, когда она в эфире Первого канала назвала детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 05:20
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери

Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Футбол

ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»

Обновлено в 07:44
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Баскетбол

Источник: «Мемфис» обменял Майка Конли в «Юту» на трех игроков и два драфт-пика

"Мемфис" и "Юта" произвели обмен. Разыгрывающий защитник Майк Конли пополнит состав "джазменов".
Обновлено в 12:07
Общество

Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.
Обновлено в 10:06
Наука

По атомному радио впервые передали музыку

Американские физики построили первое атомное радио и передали на него стереофоническую музыкальную композицию с помощью АМ-радиоволны.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Дома покинувших Чемодановку цыган взяты под охрану

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина заявила, что дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной.
Обновлено в 10:41
Политика

Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Политика

США предложили Турции обсудить компенсацию за отказ от С-400

Соединенные Штаты готовы обсуждать с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от покупки российского зенитно-ракетного комплекса С-400, заявила высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено в 12:17
Политика

МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными

Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Политика

Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста

В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Ксения Собчак появилась в эфире с обручальным кольцом

В спецвыпуске своего шоу на YouTube-канале, куда она пригласила журналиста Ивана Голунова, ведущая появилась с украшением на безымянном пальце правой руки.
Обновлено в 09:00
Авто

Представлен семиместный микровэн Renault Triber

В результате семиместный Triber имеет длину 3990 мм — на 80 мм меньше, чем знакомый нам хэтчбек Renault Sandero.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Общество

Школы хотят собирать данные о соцсетях учеников и их родителей

На учеников, педагогов и родителей заведут цифровое портфолио, чтобы государство проверяло «прохождение образовательных программ» и «объективно оценивало навыки и достижения пользователей, основанное на анализе данных», говорится в проекте приказа.
Обновлено в 02:47
Энергетика

В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»

7 июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва не видит препятствий по выдаче Данией разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2», несмотря на усилия США по остановке проекта.
Обновлено в 10:07
Экономика

Рост ВВП Украины в I квартале составил 2,5%

Рост экономики Украины в I квартале 2019 года составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 12:30
Футбол

Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба

Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

«По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.
Обновлено в 12:00
Авто

АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором

«АвтоВАЗ» запустил производство внедорожной модификации хэтчбека LADA XRAY Cross, оснащённой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 05:17
Энергетика

Украина сделала России предложение по газу

Украинская компания «Нафтогаз» предложила «Газпрому» в случае, если стороны не смогут договориться о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года, заключить контракт на «своп» сырья на границе.
Обновлено вчера в 10:07
Кино

В США зрители выбрали лучшего Бэтмена

В США зрители выбрали актера, который, по их мнению, лучше всех справился с ролью экранного Бэтмена.
Обновлено в 11:30
Экономика

Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию

Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
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