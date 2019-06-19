ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жильяREGNUM 05:25

с чего всё началось

В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга. Регулятор обратил внимание кредиторов на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков.

ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

Футбол Менди прошел медицинское обследование перед презентацией в «Реале» В сезоне-2018/19 24-летний Ферлан Менди провел за "Лион" 44 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Авто Внедорожную Suzuki Ertiga Cross полностью рассекретили Японская автомобилестроительная компания Suzuki в нынешнем году выпустит новую версию модели Ertiga Cross.

Технологии «Ростелеком» списал треть инвестиций в «Аврору» Согласно отчету, компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 416 млн руб. Сейчас работает около 20000 смартфонов и планшетов с ОС "Аврора", подсчитал представитель "Ростелекома".

Наука Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.

Экономика Потребители электроэнергии в РФ могут заработать до 300 млн руб в 2019 г, снизив нагрузку Потребители электроэнергии в России в 2019 году могут заработать до 300 миллионов рублей с помощью стартующих с июля пилотных проектов по временному снижению потребления, в 2020 году объем средств может вырасти до 2 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости соруководитель рабочей группы EnergyNet, директор АО "Т-Система" Олег Гринько.

Кино «Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.

Происшествия Задержан подозреваемый в деле по смерти Салы Полиция арестована подозреваемого в деле о непредумышленном убийстве Эмилиано Салы, сообщает Sky Sports.

Хоккей Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.

Общество «Росконтроль» назвал лучшее эскимо Специалисты "Росконтроля" выбрали лучшее эскимо среди тех, что продают в столичных магазинах. Они закупили образцы семи брендов.

Политика США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17 Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Общество Сильные ливни, грозы и град ожидаются в Приморье в ближайшие дни Сильные ливни, грозы и град ожидаются в Приморье в ближайшие дни. Значительные ухудшения погоды начнутся уже в четверг, 20 июня, вечером.

Футбол Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге Европы Первую игру туляки проведут дома, вторую – на выезде. Напомним, тульский «Арсенал» впервые в своей истории сыграет в еврокубках.

Наука Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.

Экономика Политолог: Беглов подарил Петербургу новый подход к ЖКХ По словам политолога, Беглов пошёл на очень серьёзные меры по оптимизации структуры управления ЖКХ.

Политика Мексика ратифицировала договор о свободной торговле с США и Канадой Верхняя палата конгресса Мексики ратифицировала новый договор о свободной торговле с США и Канадой (USMCA).

Общество Лагутенко: история с «китовой тюрьмой» в Приморье может не закончится Фронтмэн группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко в беседе с журналистами прокомментировал ситуацию с "китовой тюрьмой" в Приморском крае.

Гаджеты Блогер JerryRigEverything проверил необычную камеру смартфона Asus ZenFone 6 на прочность Смартфон Asus ZenFone 6 попал в руки блогера JerryRigEverything, который вдоволь поиздевался над аппаратом.

Футбол «Луч» уступил «Сочи» в товарищеском матче В товарищеском матче ФК "Сочи" обыграл "Луч" (2:0). В составе дебютанта российской премьер-лиги отличились Евгений Песегов и Никита Бурмистров.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Происшествия Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка Власти Пензенской области погасили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.