Финансы

ЦБ предложил считать долг по ипотеке уплаченным после изъятия жильяСусанин вчера в 23:24

Банк России предложил банкам прекратить взыскивать остаток долга по ипотеке с граждан, у которых изъяли жилье из-за долгов.
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с чего всё началось
Банк России опубликовал
 информационное письмо, в котором предложил кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья из-за неисполнения обязательств по ипотечному кредиту или займу.
Коммерсантъвчера в 08:09

Подробнее о событии

Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам

Lenta.ruвчера в 04:40

Ипотеку перекроют залогом

Коммерсантъвчера в 08:09

ЦБ предложил банкам списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

Российская газетавчера в 05:12

19 июня. Главное за минуту: долги по ипотеке могут простить после изъятия жилья, банки наращивают прибыль

Банки.рувчера в 13:00

ЦБ рекомендовал не взыскивать остаток долга по ипотеке после продажи залогового жилья

Интерфаксвчера в 05:33

ЦБ предложил банкам не взимать долг с граждан, потерявших жилье из-за невыплат по ипотеке

ТАССвчера в 03:41

ЦБ советует банкам считать долг по ипотеке погашенным после изъятия жилья

РИА Новостивчера в 03:11
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:27, Вашингтон
Транспорт

В Московском метро открылись четыре новые станции

Обновлено в 05:21
Политика

Началась прямая линия с Владимиром Путиным

В четверг, 20 июня 2019 года, в 12:00 по московскому времени начался 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным», в ходе которого глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран.
Обновлено в 05:02
Общество

Путин согласен, что жить россиянам стало тяжелее

Путин согласен, что жить россиянам стало тяжелее.
Обновлено в 05:20
Финансы

Курс доллара обновил минимум года

Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Спорт

Началась семнадцатая «Прямая линия» с Путиным

Президент России Владимир Путин начал прямую линию, во время которой он отвечает в прямом эфире на вопросы населения.
Обновлено в 05:09
Транспорт

В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам

Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
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Политика

РФ сформировала делегацию в ПАСЕ

Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 10:30
Экономика

Число работающих пенсионеров в РФ сократилось

По данным Аналитического центра НАФИ, число работающих пенсионеров на территории России за последние три года значительно сократилось.
Обновлено в 04:32
Политика

Умер избитый украинский журналист Вадим Комаров

Обновлено в 03:02
Экономика

Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 04:18
Космос

В Кировской области заметили серебристые облака

Обновлено вчера в 01:40
Политика

По делу о крушении MH17 обвинят троих россиян

Объединенная следственная группа назвала имена людей, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» на востоке Украины в июле 2014 года, сообщают RTL News.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

В Иране заявили о сбитом беспилотнике США

Обновлено в 00:50
Происшествия

Бизнесмен Бойко-Великий задержан по подозрению в хищении

Предпринимателя Василия Бойко-Великого задержали.
Обновлено вчера в 16:59
Авто

В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили

Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие

В Минобороны Литвы опровергли сообщения о радиоактивном заражении реки

Двумя интернет-изданиями Литвы в среду вечером была размещена информация на литовском и английском языках о том, что во время проходящих в стране крупномасштабных учений Gelezinis Vilkas 2019 с участием около 4 тыс. военнослужащих из 10 стран и более 1 тыс. единиц техники произошел инцидент с радиоактивным заражением реки Нерис.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Дисквалифицированная за допинг кенийская бегунья оказалась мужчиной

Обновлено в 04:24
Политика

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Плохие новости для бизнеса: чем грозит отмена сроков давности за налоговые преступления К тому же решение пленума Верховного суда будет иметь обратную силу, считают в РСПП.
Обновлено в 01:36
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено вчера в 12:03
Общество

Аномальная жара в столице грозит побить столетний рекорд

Обновлено в 03:14
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Экономика

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие

Минобороны Японии обвинило Россию в нарушении воздушных границ

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Политика

В ДНР и ЛНР оценили названное Кучмой условие снятия блокады Донбасса

Власти Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали заявление представителя Украины в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы об условии снятия Киевом экономической блокады с Донбасса.
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое после отравления интервью

Обновлено вчера в 00:06
Кино

«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами

Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
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