Финансы
ЦБ предложил считать долг по ипотеке уплаченным после изъятия жильяСусанин вчера в 23:24
Банк России предложил банкам прекратить взыскивать остаток долга по ипотеке с граждан, у которых изъяли жилье из-за долгов.
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с чего всё началось
Банк России опубликовал информационное письмо, в котором предложил кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья из-за неисполнения обязательств по ипотечному кредиту или займу.Коммерсантъвчера в 08:09
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ЦБ рекомендовал не взыскивать остаток долга по ипотеке после продажи залогового жилья
Интерфаксвчера в 05:33
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:27, Вашингтон
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В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
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Авто
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