ЦБ предложил считать долг по ипотеке уплаченным после изъятия жильяСусанин вчера в 23:24

с чего всё началось

Банк России предложил банкам прекратить взыскивать остаток долга по ипотеке с граждан, у которых изъяли жилье из-за долгов.

Политика Началась прямая линия с Владимиром Путиным В четверг, 20 июня 2019 года, в 12:00 по московскому времени начался 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным», в ходе которого глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран.

Финансы Курс доллара обновил минимум года Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.

Спорт Началась семнадцатая «Прямая линия» с Путиным Президент России Владимир Путин начал прямую линию, во время которой он отвечает в прямом эфире на вопросы населения.

Транспорт В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.

Политика РФ сформировала делегацию в ПАСЕ Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Экономика Число работающих пенсионеров в РФ сократилось По данным Аналитического центра НАФИ, число работающих пенсионеров на территории России за последние три года значительно сократилось.

Экономика Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).

Политика По делу о крушении MH17 обвинят троих россиян Объединенная следственная группа назвала имена людей, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» на востоке Украины в июле 2014 года, сообщают RTL News.

Происшествия На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Армия и оружие В Минобороны Литвы опровергли сообщения о радиоактивном заражении реки Двумя интернет-изданиями Литвы в среду вечером была размещена информация на литовском и английском языках о том, что во время проходящих в стране крупномасштабных учений Gelezinis Vilkas 2019 с участием около 4 тыс. военнослужащих из 10 стран и более 1 тыс. единиц техники произошел инцидент с радиоактивным заражением реки Нерис.

Политика Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям Плохие новости для бизнеса: чем грозит отмена сроков давности за налоговые преступления К тому же решение пленума Верховного суда будет иметь обратную силу, считают в РСПП.

Футбол Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки "Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.

Происшествия Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Экономика Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.

Политика В ДНР и ЛНР оценили названное Кучмой условие снятия блокады Донбасса Власти Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали заявление представителя Украины в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы об условии снятия Киевом экономической блокады с Донбасса.