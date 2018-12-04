Экономика

ЦБ предложил разрешить россиянам временно не выплачивать ипотеку
ТАСС
11:06

Банк России предлагает разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях, сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая в Совете Федерации.
ТАСС11:06
с чего всё началось

ЦБ предложил разрешить заемщикам приостанавливать выплаты по ипотеке

Банк России предложил разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в сложных жизненных ситуациях, сообщил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов на круглом столе в Совете Федерации.
РИА Новости10:32

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Ипотека до лучших времен

Коммерсантъ15:01

ЦБ предложил разрешить россиянам временно не выплачивать ипотеку

ТАСС11:06

ЦБ предложил разрешить заемщикам приостанавливать выплаты по ипотеке

РИА Новости10:32

Центробанк пообещал россиянам «ипотечные каникулы»

ПРАЙМ11:27

ЦБ прокомментировал заявления о возможности приостановки ипотечных выплат

Rambler News Service10:07

ЦБ предложил разрешить приостановку выплат по ипотеке при потере работы

РБК09:12

ЦБ предлагает принять закон о приостановке выплат по ипотеке в случае потери работы

Вести.Ru09:08
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России

Что касается будущей траектории роста, то согласно базовому сценарию, сохранится тенденция постепенного снижения темпов потенциального роста российской экономики с 1,5% в 2017 году до минимума, равного 1,3%, в 2022 году.
Обновлено в 15:00
Энергетика

Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычи

Участники сделки ОПЕК+ по-прежнему планируют утвердить общее уменьшение добычи нефти не менее чем на 1,3 млн баррелей в день, подтвердили Reuters четыре собеседника.
Обновлено в 13:51
Экономика

Прогноз Saxo Bank коснулся глобального транспортного налога

В сообщении инвестиционной финансовой организации говорится, что решение о введении всемирного транспортного налога может быть принято уже в 2019 году.
Обновлено в 14:01
Экономика

В Счётной палате сообщили об убыточности конфискации имущества

В Счётной палате сообщили, что, согласно результатам проверки, Росимущество тратит на хранение конфискованного имущества больше средств, чем получает от его продажи.
Обновлено в 13:29
Экономика

В России может измениться вкус и качество пива

Как отмечает издание, представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве.
Обновлено в 12:01
Экономика

Палладий останется самым дефицитным драгметаллом в 2019 году

Крупнейший в мире производитель палладия – «Норникель» (40% мирового производства, 2,78 млн тройских унций в 2017 г.). По прогнозу компании, по итогам 2018 г. дефицит палладия составит 1 млн унций, а в 2019 г. он уже достигнет показателя 1,4 млн унций.
Обновлено в 14:11
Финансы

Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках

Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 15:01
Финансы

Минфин увеличит предложение на аукционах ОФЗ до 25 млрд рублей

На прошлой неделе Минфин сократил предложение на аукционах до 10 млрд руб.
Обновлено в 09:07
Экономика

«Черкизово» купило «Алтайский бройлер» за 4,6 млрд рублей

АО "Алтайский бройлер" куплено у основного собственника белгородской группы компаний "Приосколье" Геннадия Бобрицкого.
Обновлено в 12:30
Экономика

Marlboro заявила о планах инвестировать в производителя марихуаны

Производитель сигарет Marlboro Altria Group обсуждает инвестиции в канадскую группу компаний Cronos, производящую марихуану для медицинских целей.
Обновлено в 14:56
Экономика

Владельцем 22,5% аэропорта «Жуковский» стал бывший глава АвтоВАЗа

При учреждении "Рампорт Аэро" в 2014 году ASG контролировала 75% минус одну акцию компании-оператора через ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент", но впоследствии ее доля снизилась до 22,5%. В октябрьском сообщении ASG говорилось, что она продала оставшиеся 22,5% руководству "Рампорт Аэро", но кому именно, не уточнялось.
Обновлено в 07:35
Экономика

Госдума поддержала законопроект о средствах дольщиков

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на усиление контроля за использованием застройщиком средств дольщиков.
Обновлено в 08:32
Экономика

Thomson Reuters сократит более 3 тыс. сотрудников к 2020 году

Медиахолдинг Thomson Reuters намерен сократить 3,2 тыс. сотрудников к 2020 году в рамках плана по оптимизации бизнеса и повышению эффективности работы.
Обновлено в 13:34
Экономика

Кабмин пересмотрит цены на жизненно важные лекарства

Правительство России приняло новую методику определения цен на жизненно необходимые и важнейшие препараты, следует из документа о внесении изменений в постановление правительства.
Обновлено в 15:01
Экономика

Франция и Германия представят во вторник новый проект цифрового налога

Франция и Германия во вторник представят проект по введению 3%-ного налога на доходы от продажи рекламы в цифровой экономике, вместо прежнего предложения о более широком налоге на цифровые услуги, пишет Financial Times.
Обновлено в 14:10
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