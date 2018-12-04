Банк России предложил разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в сложных жизненных ситуациях, сообщил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов на круглом столе в Совете Федерации.

с чего всё началось

Швецов заверил, что банк при этом ничего не теряет. В этом случае удлиняется срок ипотеки, а ЦБ не будет относить кредит к просроченному, поскольку по факту произошло использование опциона. В ЦБ предлагают разрешить использовать опцион один раз.

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