Банк России предложил разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в сложных жизненных ситуациях, сообщил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов на круглом столе в Совете Федерации.

с чего всё началось

Банк России предлагает разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях, сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая в Совете Федерации.

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