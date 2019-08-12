с чего всё началось

Проект ЦБ предполагает, что МФО и ломбарды смогут выдавать займы наличными из кассы до 50 тыс. рублей по одному договору займа. Кредитным потребительским кооперативам (КПК) и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооператива (СКПК) будет разрешено выдавать не более 100 тыс. руб.

Общество В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Общество Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

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Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Происшествия Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.

Армия и оружие На Уралвагонзаводе Шойгу показали робототехнические комплексы «Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов продемонстрировал министру обороны новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3», — говорится в сообщении военного ведомства.

Финансы Непрофессиональным инвесторам предложили альтернативу вложениям в зарубежные акции Глава ЦБ отказалась разрешить всем подряд покупать акции Apple и Google Управляющие компании могут готовить БПИФы под новую квалификацию инвесторов, которым Центробанк планирует запретить прямые инвестиции в иностранные ценные бумаги, заявил РБК президент "Финама" Владислав Кочетков.

Культура Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл получат новые титулы Титул графа в социальной иерархии находится ниже герцога и маркиза, поэтому можно сказать, что Гарри и Меган «понизят» по приезде в страну.

Кино Актриса лишилась работы из-за расистского скетча десятилетней давности Американскую комедийную актрису Сару Сильверман лишили роли в новом фильме из-за расистского скетча десятилетней давности.

Финансы Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1% Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.

Футбол «Ростов» обыграл «Крылья Советов» Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб.

Технологии Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили ввести в России Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) придумала новый способ легализации продаж алкоголя в Сети.

Политика Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции защиты Вышинского Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление ему срока содержания под стражей на 20 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Космос Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.

Футбол «Бешикташ» заплатит «Шальке» за Коноплянку 2,5 миллиона евро В прошедшем сезоне футболист провел 21 матч за "Шальке" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.