ЦБ предложил продлить на год внедрение биометрии для банковРоссийская газета 04:50

Центробанк предлагает продлить внедрение биометрии для банков с базовой лицензией до конца 2020 года. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме. Изначально планировалось, что такой сервис должен предоставляться во всех отделениях российских банков до конца 2019 года.

ЦБ предложил продлить на год внедрение биометрии для банков

Политика Захарова прокомментировала призыв исключить Россию из Совбеза ООН Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совете безопасности (СБ) ООН.

Армия и оружие Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Шоу-бизнес Марго Робби показала фигуру в купальнике на французском пляже Вчера Марго Робби вместе с коллегами по съемочной площадке Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо представила в Каннах свой новый проект — фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где 28-летняя актриса исполнила роль Шерон Тейт.

Политика Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400 Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».

Хоккей Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.

Шоу-бизнес Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.

Авто Названа цена нового российского электромобиля Zetta Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.

Политика Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию украинского лидера Владимира Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

Политика Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.

Армия и оружие Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Кино Эмилия Кларк вдохновлялась Гитлером на съемках финала «Игры престолов» Исполнительница роли Дейенерис Таргариен британская актриса Эмилия Кларк, рассказала, что для успешного изображения характера своей героини она тщательно изучала речи диктаторов, среди которых особенно выделила Адольфа Гитлера.

Армия и оружие Новый главком НАТО заявил о планах расширить военную поддержку Украины Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, который был назначен на эту должность в начале мая, на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса заявил, что НАТО будет и дальше предоставлять военную поддержку Украине.

Транспорт Создана система, помогающая ловить лишенных прав водителей за рулем Представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев сообщил, что новый сервис платформы «Автодата» поможет выявлять водителей, продолжающих управлять автомобилями после лишения прав.

Кино Директор HBO рассказал о продолжении «Игры престолов» Программный директор HBO Кейси Блойс заявил, что канал не передаст "Игру престолов" кому-либо для сиквела или спин-оффа.

Происшествия Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».

Экономика Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов» Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.

Армия и оружие США заметили военные самолёты РФ в районе Аляски Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки «перехватили» российские самолёты Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Политика Правительство отказалось наказывать чиновников за оскорбление россиян Законопроект, предлагающий штрафовать представителей власти за оскорбление избирателей, не получил одобрения российского правительства.

Происшествия Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.

Политика Миссия МВФ досрочно покинула Украину Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ.

Кино Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.

Финансы Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.