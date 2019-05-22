ЦБ предложил продлить на год внедрение биометрии для банковРоссийская газета 04:50

Центробанк предлагает продлить внедрение биометрии для банков с базовой лицензией до конца 2020 года. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме. Изначально планировалось, что такой сервис должен предоставляться во всех отделениях российских банков до конца 2019 года.

ЦБ предложил продлить на год внедрение биометрии для банков

Экономика Владелец бренда The Body Shop купит производителя косметики Avon Американский производитель косметики Avon Products будет продан бразильской компании Natura Cosmeticos, которая владеет брендом The Body Shop, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Общество СМИ сообщили о разводе Улюкаева с женой Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий 8-летний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.

Авто Стала известна стоимость российского электромобиля Zetta Новый российский электромобиль Zetta планируется запустить в продажу уже в декабре 2019 года.

Происшествия Арашукова лишили полномочий сенатора Как сказал ранее журналистам председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов Юрий Воробьев, основанием для лишения Арашукова полномочий является непредставление им в срок декларации за 2018 год.

Общество Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.

Происшествия Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.

Финансы Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублей Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 72,996 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.

Авто Стартовали заказы на самый мощный Volkswagen Touareg Немецкий автомобильный гигант Volkswagen объявил о начале приема заявок на приобретение топовой комплектации Volkswagen Touareg.

Политика Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокаторским призыв и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун «перестать терпеть» Россию в Совете Безопасности ООН.

Политика США ввели новые санкции против российских предприятий В федеральном регистре США появился документ, в котором отмечается, что московский завод "Авангард", конструкторское бюро приборостроения в Туле и учебный центр подготовки специалистов ракетных войск в Гатчине внесены в санкционные списки.

Политика Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".

Кино Новый сезон «Черного зеркала» представлен тремя трейлерами Сервис Netflix опубликовал трейлеры всех трех эпизодов нового сезона научно-фантастического сериала "Черное зеркало", сообщает портал 112. ua.

Общество Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявок Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Футбол «Галатасарай» заинтересован в аренде Влашича Отмечается, что стамбульский клуб уже сделал предложение «Эвертону» о годичной аренде Влашича. Хорват выступает за ЦСКА с лета 2018 года.

Происшествия Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.

Футбол Суд в Грузии арестовал задержанных за договорные матчи футболистов Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и по факту договорных матчей избрал в виде меры пресечения четверым футболистам арест и еще семерым – залог в размере 10 тысяч лари (3,7 тысячи долларов), сообщает телекомпания "Имеди".

Политика Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом» Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".

Экономика Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов» Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.

Экономика АСВ предоставило «Дом.РФ» кредит на 7,1 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов предоставило госкомпании "Дом.РФ" кредит на 7,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Экономика Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.

Общество Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").