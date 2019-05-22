Экономика
ЦБ предложил продлить на год внедрение биометрии для банковРоссийская газета 04:50
Центробанк предлагает продлить внедрение биометрии для банков с базовой лицензией до конца 2020 года. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме. Изначально планировалось, что такой сервис должен предоставляться во всех отделениях российских банков до конца 2019 года.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Политика
Кремль считает необходимым обеспечить права русскоязычных на Украине
Кремль считает необходимым обеспечить права русскоязычных людей на Украине. Однако в данный момент этого не происходит.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны
Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Военные ДНР задержали группу украинских диверсантов
Военнослужащие Донецкой Народной Республики пресекли попытку пересечь линию разграничения группой украинских диверсантов.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Здоровье
В Саратове проверяют информацию об очереди за инсулином в больнице
Министерство здравоохранения Саратовской области в среду направило комиссию в городскую больницу Саратова после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана
Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Экономика
АСВ предоставило «Дом.РФ» кредит на 7,1 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов предоставило госкомпании "Дом.РФ" кредит на 7,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 04:31
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара
Обновлено в 05:45
Кино
В HBO не торопятся выпускать приквелы к «Игре престолов»
Ранее стало известно, что HBO собирается выпустить несколько приквелов к «Игре престолов» — один из них будет касаться событий «Длинной ночи»: он расскажет о личности Короля Ночи и его отношениях с Детьми леса — особой расой существ со сверхспособностями.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Поджегший церковь в Карелии подросток оказался невменяемым
Обвиняемый в поджоге деревянной Успенской церкви XVIII века в Кондопоге несовершеннолетний признан невменяемым.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено вчера в 07:46
Экономика
ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компаний
По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.
Обновлено в 05:17
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Шоу-бизнес
Джонни Депп уличил бывшую жену Эмбер Херд в «нарисованных синяках»
Актер заявил, что в момент подачи против него иска в мае 2016 года, Херд явилась в суд с «нарисованными синяками».
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Самолет Аллы Пугачевой станет музейным экспонатом в Новосибирске
Лайнер останется здесь в качестве музейного экспоната.
Обновлено в 04:36
Хоккей
Россия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею против США
Хоккеисты сборной России после 7 матчей группового этапа на чемпионате мира в Словакии заняли первое место в группе B, набрав 20 очков.
Обновлено 19 мая в 20:04
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Политика
Парубий назвал незаконным указ Зеленского о роспуске Рады
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Экономика
Суд по иску «Русала» взыскал с «Юнипро» 24 млн рублей
Арбитражный суд Москвы по иску Новокузнецкого алюминиевого завода "Русала" расторг его договор с энергетической компанией "Юнипро", владеющей Березовской ГРЭС, и взыскал с нее более 24 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Алена Водонаева раскрыла причину мужских измен
Измены — следствие неразрешенных конфликтов в семье, считает звезда «Дома-2».
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
В Кремле отреагировали на ультиматум США по С-400
Обновлено в 05:27