Экономика

ЦБ предложил продлить на год внедрение биометрии для банковРоссийская газета 04:50

Центробанк предлагает продлить внедрение биометрии для банков с базовой лицензией до конца 2020 года. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме. Изначально планировалось, что такой сервис должен предоставляться во всех отделениях российских банков до конца 2019 года.
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ЦБ продлит обязательное внедрение биометрии в банках до конца 2020 года

АБН05:52

ЦБ предложил продлить на год срок внедрения биометрии в банках

TatCenter05:30

Внедрение биометрии для банков с базовой лицензией продлится до конца 2020 года

ТАСС04:13

ЦБ предложил продлить на год внедрение биометрии для банков

Российская газета04:50

ЦБ предлагает продлить внедрение биометрии для банков с базовой лицензией до конца 2020 г

ПРАЙМ04:32

Обязательное подключения банков с базовой лицензией к сбору биометрии планируется перенести до конца 2020 г

Финмаркет05:01
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Политика

Кремль считает необходимым обеспечить права русскоязычных на Украине

Кремль считает необходимым обеспечить права русскоязычных людей на Украине. Однако в данный момент этого не происходит.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны

Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

Военные ДНР задержали группу украинских диверсантов

Военнослужащие Донецкой Народной Республики пресекли попытку пересечь линию разграничения группой украинских диверсантов.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Здоровье

В Саратове проверяют информацию об очереди за инсулином в больнице

Министерство здравоохранения Саратовской области в среду направило комиссию в городскую больницу Саратова после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана

Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Италии перевернулся автобус с российскими туристами

В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша

Обновлено в 04:08
Экономика

АСВ предоставило «Дом.РФ» кредит на 7,1 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов предоставило госкомпании "Дом.РФ" кредит на 7,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 04:31
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара

Обновлено в 05:45
Кино

В HBO не торопятся выпускать приквелы к «Игре престолов»

Ранее стало известно, что HBO собирается выпустить несколько приквелов к «Игре престолов» — один из них будет касаться событий «Длинной ночи»: он расскажет о личности Короля Ночи и его отношениях с Детьми леса — особой расой существ со сверхспособностями.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Поджегший церковь в Карелии подросток оказался невменяемым

Обвиняемый в поджоге деревянной Успенской церкви XVIII века в Кондопоге несовершеннолетний признан невменяемым.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено вчера в 07:46
Экономика

ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компаний

По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.
Обновлено в 05:17
Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Наука

Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию

По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Шоу-бизнес

Джонни Депп уличил бывшую жену Эмбер Херд в «нарисованных синяках»

Актер заявил, что в момент подачи против него иска в мае 2016 года, Херд явилась в суд с «нарисованными синяками».
Обновлено вчера в 10:27
Общество

Самолет Аллы Пугачевой станет музейным экспонатом в Новосибирске

Лайнер останется здесь в качестве музейного экспоната.
Обновлено в 04:36
Хоккей

Россия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею против США

Хоккеисты сборной России после 7 матчей группового этапа на чемпионате мира в Словакии заняли первое место в группе B, набрав 20 очков.
Обновлено 19 мая в 20:04
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак

Обновлено вчера в 15:48
Политика

Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН

Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Политика

Парубий назвал незаконным указ Зеленского о роспуске Рады

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Хоккей

Россиянин Тарасенко помог «Сент-Луису» выйти в финал Кубка Стэнли

Обновлено в 05:52
Экономика

Суд по иску «Русала» взыскал с «Юнипро» 24 млн рублей

Арбитражный суд Москвы по иску Новокузнецкого алюминиевого завода "Русала" расторг его договор с энергетической компанией "Юнипро", владеющей Березовской ГРЭС, и взыскал с нее более 24 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 08:25
Шоу-бизнес

Алена Водонаева раскрыла причину мужских измен

Измены — следствие неразрешенных конфликтов в семье, считает звезда «Дома-2».
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

В Кремле отреагировали на ультиматум США по С-400

Обновлено в 05:27
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