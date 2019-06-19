Финансы

ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченнымРБК 06:36

С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу.
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Российская газета05:12

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Банки.ру03:26

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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:44, Вашингтон
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