Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченнымРБК 06:36
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу.
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Путешествия
Knight Frank назвала самые популярные у российских богачей острова
Директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева объясняет любовь российских мультимиллионеров к Сардинии местным колоритом, хорошим климатом, а также близостью этого итальянского острова к ключевым локациям Европы.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Глушаковым
Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Политика
Совет Думы подготовит возвращение российской делегации в ПАСЕ
Два сценария Если 24 июня ПАСЕ примет резолюцию о равноправии всех делегаций, где прописаны права национальных делегаций быть представленными в Ассамблее, голосовать и выступать, то до конца дня российская делегация подает заявку на подтверждение полномочий.
Обновлено в 01:53
Наука
Чубайсу придётся отказаться от своей затеи
Через три года после наполнения озера до максимального уровня начнётся понижение температуры воздуха в Австралии.
Обновлено 17 июня в 09:05
Происшествия
Ратушу, суд и вокзал пытались поджечь в австрийском городе
Неизвестные пытались поджечь здание ратуши, горсуда, областного управления города и вокзал, сообщили правоохранители, передает ТАСС.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Кто виноват в крушении MH17 на Украине, сообщило следствие
Международная следственная группа в Нидерландах представила итоги расследования крушения самолета Boeing 777 рейса MH17 на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве нашли мертвым депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС).
Обновлено в 06:21
Общество
Норвежский остров Соммарей готовится отказаться от времени
Жители острова Соммарей (Норвегия), на котором с восемнадцатого мая по двадцать шестое июля устанавливается полярный день, планируют отказаться от времени на этот период, чтобы использовать светлое время года по максимуму.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Политика
Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:28
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Политика
ООН призвала Саудовскую Аравию признать вину в убийстве Хашукджи
Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала Саудовскую Аравию признать вину в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года, а также извиниться перед Турцией, США и семьей саудовского журналиста, говорится в докладе Каламар, опубликованном в среду, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Матвиенко заявила о непонимании россиянами смысла нацпроектов
Более половины граждан России даже не слышали о том, что власти страны реализуют какие-то национальные проекты, а в чем состоит их смысл, понимают лишь 7% россиян.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.
Обновлено в 04:20
Политика
Лавров и глава МИД Швейцарии подвели итоги переговоров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провели переговоры в Москве.
Обновлено в 05:43
Футбол
«Динамо» подписало украинского защитника Ордеца
Обновлено в 05:43
Экономика
Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»
Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Общество
«Росконтроль» назвал лучшее эскимо
Образцы "Свитлогорье", "Выбор Кремля", "Вологодский пломбир", "Коровка из Кореновки", "Снежное лакомство", "Чистая линия" и "ГОСТовский пломбир" проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Вадим Галыгин стал многодетным отцом
Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Общество
В России запрещают еще одно лекарство от кашля
Лекарство содержит фенспирид, который может негативно сказаться на сердце Польский препарат от кашля "Сиресп" производителя "Медана Фарма" отзывают из продаж в России, сообщает Росздравнадзор.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Закат империи Тимати. Баста поддержал L’One в войне с Black Star
Недавно на YouTube-канале издания Super появилось видеообращение Басты, главного конкурента Тимати, который поддержал L'One в войне с Black Star.
Обновлено в 06:00
Общество
Власти Индонезии начнут перенос столицы страны из Джакарты в 2021 году
Власти Индонезии начнут перенос столицы страны из Джакарты в 2021 году, сообщает агентство «Синьхуа».
Обновлено в 06:16