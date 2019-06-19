ЦБ предложил банкам списывать долг по ипотеке после изъятия жильяРоссийская газета 05:12

с чего всё началось

Центробанк предложил кредитным организациям списать долги по ипотеке после изъятия залогового жилья, даже если средств за дом не хватает на покрытие задолженности. Информационное письмо на эту тему опубликовано на сайте регулятора.

ЦБ предложил банкам списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

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