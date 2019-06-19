Финансы

ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченнымРБК 04:07

Законодательно уже урегулированы другие ситуации с долгами, когда недвижимость из-за неплатежа переходила кредитору, отмечает ЦБ. Так, закон об ипотеке предусматривает, что если торги не состоялись и жилье отходит кредитору, то долг клиента можно прекратить.
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ЦБ рекомендовал кредиторам считать ипотечный долг погашенным после изъятия залогового жилья

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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
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