ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченнымРБК 04:07

Законодательно уже урегулированы другие ситуации с долгами, когда недвижимость из-за неплатежа переходила кредитору, отмечает ЦБ. Так, закон об ипотеке предусматривает, что если торги не состоялись и жилье отходит кредитору, то долг клиента можно прекратить.

ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным

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