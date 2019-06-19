Финансы

ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченнымРБК 04:07

Законодательно уже урегулированы другие ситуации с долгами, когда недвижимость из-за неплатежа переходила кредитору, отмечает ЦБ. Так, закон об ипотеке предусматривает, что если торги не состоялись и жилье отходит кредитору, то долг клиента можно прекратить.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

ЦБ рекомендовал кредиторам считать ипотечный долг погашенным после изъятия залогового жилья

Коммерсантъ04:48

ЦБ предложил банкам не взимать долг с граждан, потерявших жилье из-за невыплат по ипотеке

ТАСС03:41

ЦБ предложил банкам после изъятия жилья должников по ипотеке считать долг уплаченным

Интерфакс04:35

ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным

РБК04:07

Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам

Lenta.ru04:40

ЦБ рекомендует банкам не взыскивать остаток долга по ипотеке после изъятия залогового жилья

Банки.ру03:26

ЦБ советует банкам считать долг по ипотеке погашенным после изъятия жилья

РИА Новости03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Шоу-бизнес

Вадим Галыгин стал многодетным отцом

Обновлено вчера в 19:15
Хоккей

Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Триумф» защитил Ленобласть от удара «противника»

В Ленинградской области боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" отразили удар условного противника.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

Второго похитителя 6-летнего мальчика задержали в Нижнем Новгороде

Обновлено в 04:55
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Цыгане из Чемодановки табором переезжают в Волгоград и Астрахань

Цыгане из Чемодановки (Пензенская область) табором перекочевали на территорию Волгоградской и Астраханской областей.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26

В Японии число пострадавших в результате землетрясения, произошедшего накануне, возросло до 26 человек, еще один человек получил серьезные ранения, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 02:25
Наука

Альтернатива Дарвину: морфический резонанс, сальтационизм, LUCA и теория склонности человека к насилию

Открытие ученого заключается не в самом наличии эволюции видов: это было ясно и до Дарвина.
Обновлено 17 июня в 10:25
Авто

В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe

Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Кино

Стартовали съёмки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии стартовали съёмки безымянного сериала-приквела «Игры престолов». Там же проходила работа и над основным сериалом.
Обновлено в 03:04
Экономика

Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума

Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Общество

СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях

Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 19:30
Путешествия

Knight Frank назвала самые популярные у российских богачей острова

Директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева объясняет любовь российских мультимиллионеров к Сардинии местным колоритом, хорошим климатом, а также близостью этого итальянского острова к ключевым локациям Европы.
Обновлено в 01:00
Политика

Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций

Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
Обновлено в 03:46
Экономика

МТС вернется в салоны «Связного»

Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
Обновлено вчера в 13:26
Политика

Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»

Обновлено вчера в 17:58
Гаджеты

Браузер Firefox угрожает вашей криптовалюте. Его необходимо обновить

В браузере Mozilla Firefox обнаружили критическую уязвимость, которая уже использовалась злоумышленниками для осуществления атак на пользователей криптовалют.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали

Обновлено в 00:38
Общество

Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Здоровье

В больнице Фишера в Волжском произошел очередной скандал

В городе-спутнике Волгограда лежачего пациента разместили в коридоре больницы Фишера. Об этом рассказал родственник пожилого мужчины.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Рыбаки из КНДР попытались задержать российскую яхту в Японском море

Обновлено в 04:15
Здоровье

«Роскачество» дало советы по выбору напитков в жару

Специалисты «Роскачества» рассказали о том, как выбрать напитки в жаркий период.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке

Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 02:32
Политика

Экономика ЕС справилась с контрсанкциям России

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что экономики стран Евросоюз адаптировались к условиям работы в режиме санкций и контрсанкций России, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 01:17
Общество

В Японии запретили физическое наказание детей

Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Экономика

Модернизация аэропорта Домодедово снизила его пропускную способность

Обновлено в 03:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное