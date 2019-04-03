Экономика

ЦБ предложил переводить зарплаты по номеру телефонаФАН вчера в 13:57

Напомним, ЦБ запустил в январе этого года систему быстрых платежей, которая сделала доступной услугу перевода денежных средств на счета других банков по номеру телефона. С момента запуска системы к ней подключились 12 банков и еще 100 подали заявки.
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Смогут ли переводы по номеру телефона победить зарплатное рабство

РБКвчера в 16:53

Легко ли отменить «зарплатное рабство»

Ведомостивчера в 15:52

ЦБ придумал новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Российская газетавчера в 06:24

Банк на выбор. Как в России борются с «зарплатным рабством»?

ТАССвчера в 10:00

Зарплаты россиян предложили переводить по номеру телефона

Lenta.ruвчера в 08:00

ЦБ одобрил идею перечислять зарплату по номеру телефона

Московский Комсомолецвчера в 07:17

Россияне отреагировали на желание ЦБ спасти их от «зарплатного рабства»

URA.Ruвчера в 11:32
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:16, Ашберн
Общество

В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца

Голикова добавила, что правительство сможет подводить итоги влияния таких выплат на мотивацию семей к рождению детей в середине-конце 2019 года.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика

Научным сотрудникам повысят зарплату

Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Причиной крушения самолета с совладелицей S7 стала потеря скорости

Обновлено в 03:15
Транспорт

Участок Сокольнической линии метро открылся досрочно

Обновлено в 02:41
Общество

Егор Крид ушел из лейбла Тимати Black Star

Пашу, гендиректор независимого лейбла Black Star, который принадлежит хип-хоп-исполнителю и музыкальному продюсеру Тимуру Юнусову (Тимати), сообщил в интервью блогеру Сергею Косенко, что у певца Егора Крида закончился контракт к компанией и сейчас ведутся переговоры об условиях его ухода.
Обновлено вчера в 09:20
Гаджеты

В Сеть выложили рендеры и видео неизвестного смартфона Motorola

Обновлено в 04:36
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Армия и оружие

В МИД Венесуэлы не исключают прибытия российских военных

Заместитель главы МИД Венесуэлы не исключил прибытия новых российских военных миссий в рамках существующих договоренностей по военно-техническому сотрудничеству.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Авто

В марте российский авторынок показал рост

По итогам первого квартала 2019 года авторынок в РФ остался приблизительно на том же уровне, что и за аналогичный отрезок времени 2018 года, а именно 391650 реализованных новых машин, так сообщают данные АЕБ.
Обновлено в 06:57
Политика

Комиссия по контролю за системами Boeing 737 MAX появится в США

Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) США анонсировало создание комиссии по контролю за модернизацией систем самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 03:25
Технологии

За беспилотными автомобилями проследят из космоса

Обновлено в 04:04
Авто

Ford придумал имя для электрического кроссовера в стиле Mustang

Обновлено в 04:44
Гаджеты

Apple представила совершенно беспроводные наушники Powerbeats Pro

Обновлено в 04:56
Гаджеты

Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным

Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Энергетика

Нефть Brent подешевела до $69,3 за баррель на росте запасов в США

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после публикации официальных данных министерства энергетики США, указавших на резкий рост товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 10:44
Политика

Зеленский рассказал о способах возвращения Донбасса

Кандидат в президенты охарактеризовал ситуацию на Донбассе как «у нас отжали территорию», сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Общество

Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова

Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 05:37
Экономика

FT: UniCredit готовит предложение о покупке доли в Commerzbank

Итальянский банк UniCredit готовит предложение о покупке доли в немецком банке Commerzbank, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Аршавин и Барановская обратились к дочери

Экс-игрок сине-бело-голубых опубликовал в инстаграме фото с совместного празднования 11-летия, на котором запечатлен с дочерью и младшим сыном.
Обновлено в 06:22
Экономика

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Футбол

Сотрудничество с Hyundai не отразится на трансферной политике ЦСКА

На пресс-конференции президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что это партнерство никак не скажется на трансферной политике клуба.
Обновлено в 06:36
Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Обновлено в 04:40
Культура

Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным

Обновлено вчера в 12:35
Политика

Вице-спикер Рады призналась, что опубликовала фейк на российскую тему

Обновлено в 05:08
Экономика

Сбербанк запустил мобильные переводы в страны СНГ

Сбербанк открыл возможность совершать переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья по ФИО и номеру телефона в мобильном приложении.
Обновлено в 06:20
Футбол

Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено вчера в 17:05
Политика

Песков назвал условие захода кораблей НАТО в Азовское море

Военные корабли Североатлантического Альянса могут зайти в акваторию Азовского моря, но при определенных обстоятельствах.
Обновлено вчера в 07:36
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