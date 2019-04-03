Экономика
ЦБ предложил переводить зарплаты по номеру телефонаФАН вчера в 13:57
Напомним, ЦБ запустил в январе этого года систему быстрых платежей, которая сделала доступной услугу перевода денежных средств на счета других банков по номеру телефона. С момента запуска системы к ней подключились 12 банков и еще 100 подали заявки.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:16, Ашберн
Общество
В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца
Голикова добавила, что правительство сможет подводить итоги влияния таких выплат на мотивацию семей к рождению детей в середине-конце 2019 года.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика
Научным сотрудникам повысят зарплату
Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро открылся досрочно
Обновлено в 02:41
Общество
Егор Крид ушел из лейбла Тимати Black Star
Пашу, гендиректор независимого лейбла Black Star, который принадлежит хип-хоп-исполнителю и музыкальному продюсеру Тимуру Юнусову (Тимати), сообщил в интервью блогеру Сергею Косенко, что у певца Егора Крида закончился контракт к компанией и сейчас ведутся переговоры об условиях его ухода.
Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие
В МИД Венесуэлы не исключают прибытия российских военных
Заместитель главы МИД Венесуэлы не исключил прибытия новых российских военных миссий в рамках существующих договоренностей по военно-техническому сотрудничеству.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Авто
В марте российский авторынок показал рост
По итогам первого квартала 2019 года авторынок в РФ остался приблизительно на том же уровне, что и за аналогичный отрезок времени 2018 года, а именно 391650 реализованных новых машин, так сообщают данные АЕБ.
Обновлено в 06:57
Политика
Комиссия по контролю за системами Boeing 737 MAX появится в США
Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) США анонсировало создание комиссии по контролю за модернизацией систем самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 03:25
Технологии
За беспилотными автомобилями проследят из космоса
Обновлено в 04:04
Авто
Ford придумал имя для электрического кроссовера в стиле Mustang
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным
Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $69,3 за баррель на росте запасов в США
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после публикации официальных данных министерства энергетики США, указавших на резкий рост товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Зеленский рассказал о способах возвращения Донбасса
Кандидат в президенты охарактеризовал ситуацию на Донбассе как «у нас отжали территорию», сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Общество
Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова
Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 05:37
Экономика
FT: UniCredit готовит предложение о покупке доли в Commerzbank
Итальянский банк UniCredit готовит предложение о покупке доли в немецком банке Commerzbank, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Аршавин и Барановская обратились к дочери
Экс-игрок сине-бело-голубых опубликовал в инстаграме фото с совместного празднования 11-летия, на котором запечатлен с дочерью и младшим сыном.
Обновлено в 06:22
Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Футбол
Сотрудничество с Hyundai не отразится на трансферной политике ЦСКА
На пресс-конференции президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что это партнерство никак не скажется на трансферной политике клуба.
Обновлено в 06:36
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40
Культура
Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным
Обновлено вчера в 12:35
Экономика
Сбербанк запустил мобильные переводы в страны СНГ
Сбербанк открыл возможность совершать переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья по ФИО и номеру телефона в мобильном приложении.
Обновлено в 06:20
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Песков назвал условие захода кораблей НАТО в Азовское море
Военные корабли Североатлантического Альянса могут зайти в акваторию Азовского моря, но при определенных обстоятельствах.
Обновлено вчера в 07:36