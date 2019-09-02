Экономика
ВедомостиЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству»,— уточнили в пресс-службе ЦБ. Сейчас это предложение обсуждается с заинтересованными ведомствами, добавили в ЦБ.
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Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству
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