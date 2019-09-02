Экономика
РБКЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру
ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать правительству, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
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Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству
Коммерсантъвчера в 19:12
РСА направил в ведомства ряд предложений по вопросу выполнения закона о ТО
Википедия страхования31 августа в 15:31
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 02:51, Вашингтон
Происшествия
В Минздраве Турции объяснили, зачем забрали органы 16-летней россиянки
В министерстве здравоохранения Турции прокомментировали скандал вокруг смерти 16-летней россиянки в Анталье.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:25
Политика
СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева
В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
РБК 02:26
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета вчера в 21:32
Гаджеты
Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч
Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.
Dgl.ru вчера в 16:16
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.
Lenta.ru вчера в 21:41
Общество
В Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
На всем побережье штата Южная Каролина и в прибрежных округах Джорджии объявили эвакуацию из-за надвигающегося урагана "Дориан".
РИА Новости вчера в 19:29
Армия и оружие
Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде
Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).
Российская газета вчера в 19:24
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Единоборства
Тренер Порье уверен, что Хабиб проиграет в четвертом раунде
Фил Дару, тренер американского бойца UFC Дастина Порье, поделился ожиданием от предстоящего поединка своего подопечного с Хабибом Нурмагомедовым.
Нева Спорт 01:19
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва вчера в 20:01
Политика
Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США
Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.
Газета.Ru вчера в 11:18
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Общество
Тепло и солнце обещают Петербургу в первый рабочий день сентября
Теплую и солнечную погоду обещают синоптики жителям Петербурга в первый рабочий понедельник осени.
Peterburg2.ru 02:42
Политика
Минобороны может достроить космодром Восточный
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный.
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
РБК вчера в 22:57
Технологии
Игра Harry Potter: Wizards Unite заставит геймеров заняться фитнесом
В мобильной игре «Гарри Поттер: Wizards Unite», созданной на основе технологий дополненной реальности, появится функция отслеживания жизненной активности игроков без запуска приложения.
REGNUM 01:42
Хоккей
Омский «Авангард» выиграл у ЦСКА Кубок Открытия
Окончательный счёт в матче – 1:3 в пользу «Авангарда», который взял реванш за своё поражение в Кубке Гагарина сезона 2018-2019.
DixiNews 00:43
Общество
Круизный лайнер для гостей ВЭФ прибыл во Владивосток
Круизный лайнер Costa Venezia, который станет плавучей гостиницей для гостей пятого Восточного экономического форума (ВЭФ), прибыл во Владивосток.
Известия вчера в 22:45
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Транспорт
Движение поездов на южном участке салатовой ветки метро ввели в график
Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро увеличены для осмотра инфраструктуры.
Агентство Москва 01:33
Общество
Зиявудин Магомедов предложил построить в «Лефортово» спортзал
Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии на отсутствие спортзала в СИЗО "Лефортово" и предложил вложить средства в его открытие.
Кавказский узел вчера в 23:09
Политика
«Альтернатива для Германии» укрепила позиции в Саксонии и Бранденбурге
Согласно предварительной информации от медиаконцерна ARD, в обеих землях правящим "премьерским" партиям удалось сохранить за собой первые места, хотя и христианские демократы в Саксонии, и социал-демократы в Бранденбурге заметно потеряли в процентах по сравнению с прошлым голосованием.
Российская газета вчера в 13:38
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен украинский оккупант
Основными направлениями обстрелов оккупанты называют Николаевку, Водяное и Новотроицкое, а также район Зайцево и Новолуганского.
Rusvesna.su 01:58
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ 31 августа в 17:29
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.
Вести.Ru вчера в 13:39
Армия и оружие
США нашли причину для ядерной войны
Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.
Lenta.ru вчера в 17:07
Происшествия
В Самаре школьник умер после падения плиты со здания Дворца культуры
РИА Новости вчера в 12:47