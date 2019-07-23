Экономика
ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акцийРБК 00:00
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что не помнит именно такого предложения ЦБ. Но с его участием обсуждался другой запрет — на покупку на ИИС иностранной валюты, отметил он: предоставляя налоговый вычет, государство фактически ее стимулирует.
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Армия и оружие
Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
Корейское агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил республики сообщило, что самолет ВКС РФ дважды за утро нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Пострадавшие при пожаре в Хабаровском крае дети находятся в коме
Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, находятся в коме.
Обновлено в 01:24
Политика
Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии финнам
В России никогда не поднимался вопрос о продаже Карелии, сообщил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Кино
Стала известна дата выхода сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Матвиенко высказалась за единую валюту с Белоруссией
Обновлено 21 июля в 18:06
Теннис
Самсонова вышла во второй круг турнира в Палермо
Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Палермо, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:44
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Команда Зеленского отказалась от минских соглашений
Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Экономика
Бизнес сможет переезжать в Россию из любой страны
Переехавшие компании могут скрыть информацию о своих бенефициарах (данные получат лишь управляющая компания, контролирующие органы и суды), не платить налог с прибыли от продажи активов и налог с дивидендов от «дочек».
Обновлено вчера в 17:56
Баскетбол
Тим Данкан назначен ассистентом Грегга Поповича в «Сан-Антонио»
Прославленный игрок «Сперс» Тим Данкан вернулся в команду в качестве ассистента главного тренера Грегга Поповича.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Пассажиры Azur Air не смогли вылететь из Антальи в Москву
Из-за сегодняшних проблем в аэропорту «Шереметьево» 500 пассажиров компании Azur Air не смогли вылететь из Антальи в Москву.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
Сержант полиции Канады зачитала доклад о двойном убийстве в маске кота
Королевская канадская конная полиция в провинции Британская Колумбия расследует "подозрительное" убийство молодой пары, путешествовавшей по региону на автомобиле.
Обновлено в 01:03
Путешествия
Из Екатеринбурга вновь открывают авиарейсы в Доминикану
Напомним, до 2014 года у екатеринбуржцев ещё была возможность долететь прямым рейсом до Доминиканы.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Кино
Квентин Тарантино обсудил с Умой Турман третью часть «Убить Билла»
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС на пальмовое масло
Комитет Госдумы по налогам и сборам одобрил законопроект, снижающий на 10% НДС на фрукты и овощи и повышающий на 20% НДС на пальмовое масло, передает в понедельник РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Транспорт
Мэрия Москвы закупит еще 900 км бордюров
Власти Москвы закупят рекордное количество гранитного бордюра: размещены 4 тендера на общую сумму 2,99 млрд руб. На эти средства планируется закупить 940 км ограждений.
Обновлено вчера в 19:15
Здоровье
В 2021 году в Астрахани заработает новый корпус перинатального центра
В Астрахани прошло мероприятие по торжественной закладке камня на месте строительства нового корпуса перинатального центра.
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Зеленскому предсказали повторение ошибки Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский может повторить одну из главных ошибок своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 01:37
Политика
В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 июля.
Обновлено вчера в 22:19
Здоровье
Медицинские вузы Казахстана планируют перейти на шестилетнее образование
Шестилетнее образование в медицинских вузах Казахстана будет внедрено с сентября 2019 года.
Обновлено вчера в 04:06
Происшествия
Четырехлетняя девочка из Дагестана умерла от побоев мачехи
Обновлено вчера в 18:13
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25