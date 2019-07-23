Экономика

ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акцийРБК 00:00

ЦБ обсуждает с депутатами и участниками финансового рынка возможность запретить гражданам приобретать на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) ценные бумаги иностранных компаний, сообщили РБК три источника на финансовом рынке.
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ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акций

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что не помнит именно такого предложения ЦБ. Но с его участием обсуждался другой запрет — на покупку на ИИС иностранной валюты, отметил он: предоставляя налоговый вычет, государство фактически ее стимулирует.
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