Экономика
ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акцийРБК 00:00
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что не помнит именно такого предложения ЦБ. Но с его участием обсуждался другой запрет — на покупку на ИИС иностранной валюты, отметил он: предоставляя налоговый вычет, государство фактически ее стимулирует.
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«Ъ»: Москва закупит более 900 км гранитного бордюра
МОСКВА, 23 июля./ТАСС/, Столичные власти закупят свыше 940 км бордюра из гранита на сумму почти 3 млрд рублей.
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Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
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Экономика
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Отмечается, что в январе - апреле в страну прибыли 218,6 тыс. мигрантов, прирост составил 98 тыс. человек, в то время как за аналогичный период 2018 года он составлял 57,1 тыс. Специалисты обращают внимание, что в России значительно увеличился миграционный прирост из стран дальнего зарубежья.
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Происшествия
Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
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Парковочные места, расположенные вдоль дороги, могут сузить до 2 м и сделать короче до 5,5 м.
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Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране
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Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
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В Ишиме 13-летний подросток погиб от удара током
Еще у одного мальчика ожоги руки и плеча В Ишиме от удара током погиб 13-летний подросток.
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Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
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Экономика
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Время с начала 2019 года показало небывалый рост популярности социальный сетей и месенджеров для купли/продажи товаров и услуг среди россиян.
Обновлено в 04:45
Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Политика
На выборах в Раду обработали более 90% протоколов
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
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Политика
В Германии тревожатся из-за выборов в Раду
Напомним, по предварительным итогам парламентских выборов на Украине, лидирующее положение занимает «Слуга народа».
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Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву
Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
Обновлено вчера в 11:33
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В Совфеде предложили Украине заключить новый Большой договор о дружбе
Президенту Украины и новому составу Верховной рады нужно сделать все для восстановления нормальных отношений с Россией, одним из шагов должно стать заключение нового Большого договора о дружбе, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Обновлено в 04:34
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Трамп заявил, что США могли бы победить в Афганистане за неделю
Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но не он хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.
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В России подделкой оказалась почти треть питьевой воды
На российском рынке бутилированной питьевой воды около 25-30% составляет поддельный товар, в некоторых регионах его доля достигает 80%.
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Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
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На Кубани бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к лучшему бомбардиру «Спортинга»
В минувшем сезоне хавбек забил 24 гола в 25 матчах во всех турнирах, став лучшим бомбардиром португальской команды.
Обновлено в 04:48
Наука
Обнаружено эффективное средство против рака
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Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии финнам
В России никогда не поднимался вопрос о продаже Карелии, сообщил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.
Обновлено вчера в 22:24