Экономика

ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акцийРБК 00:00

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что не помнит именно такого предложения ЦБ. Но с его участием обсуждался другой запрет — на покупку на ИИС иностранной валюты, отметил он: предоставляя налоговый вычет, государство фактически ее стимулирует.
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Центробанк обсуждает отмену налогового вычета на покупку зарубежных акций

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ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акций

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Право.ру04:59

ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акций

РБК00:00
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