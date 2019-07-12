Экономика
ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсииРБК 00:30
В Банке России на запрос РБК не ответили, Минфин отказался от комментариев. Зачем нужна реформа накопительной пенсии ИПК — это новая пенсионная модель, которую разработали Минфин и ЦБ.
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с чего всё началось
Банк России и Минфин обсуждают возможность переноса публичного обсуждения законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщили РБК два источника в финансово-экономическом блоке правительства и два источника, близких к ЦБ.РБК00:30
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