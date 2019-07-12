Экономика
ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсииРБК 00:30
В Банке России на запрос РБК не ответили, Минфин отказался от комментариев. Зачем нужна реформа накопительной пенсии ИПК — это новая пенсионная модель, которую разработали Минфин и ЦБ.
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с чего всё началось
Банк России и Минфин обсуждают возможность переноса публичного обсуждения законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщили РБК два источника в финансово-экономическом блоке правительства и два источника, близких к ЦБ.РБК00:30
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Обновлено в 10:08
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В Орловской области зарегистрирован случай отравления грибами
В целях профилактики отравлений грибами Управление Роспотребнадзора по Орловской области напоминает жителям о необходимости соблюдать основные правила: собирайте только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны; не собирайте грибы в черте населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных дорог.
Обновлено в 10:28
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В космосе нашли золотой астероид
Ученые NASA обнаружили астероид «Пcиxeя 16», состоящий из плaтины, жeлeза, никeля и зoлoта.
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