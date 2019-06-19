Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жильяREGNUM 05:25
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга. Регулятор обратил внимание кредиторов на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков.
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с чего всё началось
Банк России опубликовал информационное письмо, в котором предложил кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья из-за неисполнения обязательств по ипотечному кредиту или займу.Коммерсантъ08:09
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В Москве произошла массовая драка у метро
На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах.
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Борьба с бедностью в России требует консолидированной работы представителей всех уровней власти, но в рамках своей компетенции и без популистских рассуждений.
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Предприниматель Дмитрий Шалай, который осенью прошлого года угрожал взорвать газовый баллон в автомобиле на Васильевском спуске в Москве, отказался признавать вину в хулиганстве.
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Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
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КДК не стал наказывать Ильина и дисквалифицировал Мирзова за агрессию
Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил итоги расследования конфликта между бывшим полузащитником "Арсенала" Резиуаном Мирзовым и нападающим "Урала" Владимиром Ильиным после ответного полуфинального матча Кубка России (2:2).
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Если не получится — никакой большой проблемы в этом не вижу. Думаю, что мы справимся с теми футболистами, которые у нас есть.
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Политика
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Обновлено в 06:35
Религия
Запрет приносить свои свечи в храм прокомментировали в РПЦ
Обновлено в 06:40
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В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жару
Определить, какой из напитков натуральный квас помогут несколько "примет".
Обновлено в 01:00