Финансы

ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жильяREGNUM 05:25

В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга. Регулятор обратил внимание кредиторов на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков.
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с чего всё началось
Банк России опубликовал
 информационное письмо, в котором предложил кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья из-за неисполнения обязательств по ипотечному кредиту или займу.
Коммерсантъ08:09

Подробнее о событии

Ипотеку перекроют залогом

Коммерсантъ08:09

ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным

РБК06:36

ЦБ рекомендует банкам не взыскивать остаток долга по ипотеке после изъятия залогового жилья

Банки.ру03:26

Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам

Lenta.ru04:40

ЦБ предложил банкам не взимать долг с граждан, потерявших жилье из-за невыплат по ипотеке

ТАСС03:41

ЦБ предложил банкам списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

Российская газета05:12

ЦБ советует банкам считать долг по ипотеке погашенным после изъятия жилья

РИА Новости03:11
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Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
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Квят потеряет места на старте Гран-при Франции из-за замены двигателя

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Футбол

Леонид Слуцкий: «Одегард и Головин могут выйти на уровень Эриксена»

Надеюсь, что в ближайшие год-два подтвердит все выданные ему авансы не только на уровне "Витесса", но и на уровне большого европейского клуба.
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Политика

Лавров заявил, что РФ ценит развивающиеся отношения с Швейцарией

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона ценит отношения со Швейцарией, которые развиваются "по восходящей на всех направлениях".
Обновлено в 05:26
Происшествия

На Украине возбудили дело об убийстве после смерти депутата Тымчука

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» после смерти депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 07:49
Гаджеты

Xiaomi Mi Max 4 не увидит свет. Xiaomi отказалась от данной линейки

Другими словами: Xiaomi Mi Max 4 не увидит свет, так как Xiaomi отказалась от данной линейки.
Обновлено в 00:11
Происшествия

В Башкирии нашли автомобиль кассирши, сбежавшей с 25 млн рублей

Обновлено в 04:43
Космос

Телескоп «Спектр-Р» превзошел ожидания ученых

Обновлено вчера в 05:32
Футбол

Глушаков обратился к болельщикам «Спартака»

Обновлено в 07:14
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Мария Шукшина показала подросших сыновей-близнецов

Недавно артистка показала подросших наследников поклонникам.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Москве произошла массовая драка у метро

На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах.
Обновлено в 01:32
Футбол

ПСВ сыграет с «Базелем» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

Голландский ПСВ встретится со швейцарским "Базелем" в рамках "пути представителей лиг" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 07:16
Политика

Медведев: борьба с бедностью не нуждается в популистских рассуждениях

Борьба с бедностью в России требует консолидированной работы представителей всех уровней власти, но в рамках своей компетенции и без популистских рассуждений.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Угрожавший взорвать машину в центре Москвы бизнесмен не признал вину

Предприниматель Дмитрий Шалай, который осенью прошлого года угрожал взорвать газовый баллон в автомобиле на Васильевском спуске в Москве, отказался признавать вину в хулиганстве.
Обновлено в 07:38
Авто

В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe

Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Хоккей

Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада

Обновлено в 04:03
Футбол

КДК не стал наказывать Ильина и дисквалифицировал Мирзова за агрессию

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил итоги расследования конфликта между бывшим полузащитником "Арсенала" Резиуаном Мирзовым и нападающим "Урала" Владимиром Ильиным после ответного полуфинального матча Кубка России (2:2).
Обновлено в 07:51
Футбол

Московское «Динамо» объявило о переходе украинского защитника

Обновлено в 06:13
Наука

Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин

Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Футбол

Бабаев: «Не вижу большой проблемы, если у ЦСКА не получится договориться с Бекао»

Если не получится — никакой большой проблемы в этом не вижу. Думаю, что мы справимся с теми футболистами, которые у нас есть.
Обновлено в 07:59
Политика

В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи

Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 06:35
Религия

Запрет приносить свои свечи в храм прокомментировали в РПЦ

Обновлено в 06:40
Здоровье

В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жару

Определить, какой из напитков натуральный квас помогут несколько "примет".
Обновлено в 01:00
Происшествия

Больше сорока цыган из Чемодановки переселились в Астраханскую область

Обновлено в 06:48
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