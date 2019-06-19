Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жильяREGNUM 05:25
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга. Регулятор обратил внимание кредиторов на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков.
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с чего всё началось
Банк России опубликовал информационное письмо, в котором предложил кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья из-за неисполнения обязательств по ипотечному кредиту или займу.Коммерсантъ08:09
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
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В Киеве у себя дома при трагических обстоятельствах погиб координатор группы «Информационное сопротивление», депутат Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 07:48
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США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17
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Обновлено в 21:40
Происшествия
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Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении.
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Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
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Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
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Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5%, сообщается на сайте организации.
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Авто
В Новой Зеландии продают праворульный ВАЗ-2107 за 6 тыс. долларов
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Обновлено в 21:31
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СМИ узнали о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле
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Экономика
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Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
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Обновлено в 14:21
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«Это моё решение»: мэр Новокузнецка разъяснил, зачем резко повышать плату за коммунальные услуги
В этот вторник депутаты поддержали идею главы Новокузнецка о резком повышении цен за коммунальные услуги.
Обновлено в 22:53
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
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Общество
Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
Обновлено в 20:18
Происшествия
Росгвардия проводит проверку после сообщений об избиении подростка при задержании на акции 12-го июня
Ранее представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали о том, что одного из несовершеннолетних избили при задержании на несогласованном марше в Москве.
Обновлено в 13:30