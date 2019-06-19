ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жильяREGNUM 05:25

с чего всё началось

В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга. Регулятор обратил внимание кредиторов на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков.

ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

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Политика В Минске не удалось согласовать условия нового перемирия в Донбассе Участники заседания контактной группы по Донбассу в Минске не смогли согласовать условия нового перемирия и сроки разведения сил в станице Луганской.

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Армия и оружие Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе Пьяный командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе расстрелял своих подчиненных, пытавшихся уйти с позиций.

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Хоккей Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров завоевал награду "Харт Трофи" как самый ценный игрок сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

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Политика США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17 Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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Армия и оружие Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

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Экономика Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.