Финансы

ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жильяREGNUM 05:25

В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга. Регулятор обратил внимание кредиторов на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков.
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с чего всё началось
Банк России опубликовал
 информационное письмо, в котором предложил кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья из-за неисполнения обязательств по ипотечному кредиту или займу.
Коммерсантъ08:09

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ЦБ предложил банкам списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

Российская газета05:12

19 июня. Главное за минуту: долги по ипотеке могут простить после изъятия жилья, банки наращивают прибыль

Банки.ру13:00

ЦБ разъяснил предложение прощать долги по ипотеке после изъятия залога

РБК11:31

Ипотеку перекроют залогом

Коммерсантъ08:09

Банки попросили входить в положение оставшихся без жилья должников

Lenta.ru13:31

ЦБ предложил банкам не взимать долг с граждан, потерявших жилье из-за невыплат по ипотеке

ТАСС03:41

ЦБ советует банкам считать долг по ипотеке погашенным после изъятия жилья

РИА Новости03:11
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