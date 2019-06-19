Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жильяREGNUM 05:25
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга. Регулятор обратил внимание кредиторов на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:16, Вашингтон
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Умирающий экс-футболист «Зенита» устроил в хосписе праздник для дочери
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Происшествия
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»
Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
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Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
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Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Вместе с Бойко-Великим были задержаны председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.
Обновлено в 16:05
Политика
В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве нашли мертвым депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, координатора группы "Информационное сопротивление" (ИС).
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«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Наука
По созданному физиками атомному радио впервые передали музыку
По атомному радио специалисты впервые смогли передать музыку, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 15:07
Транспорт
Началось строительство станции метро «Университет дружбы народов»
На юго-западе Москвы началось строительство станции метро "Университет дружбы народов" Коммунарской линии.
Обновлено в 08:33
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Малахов показал состояние Алибасова после выписки
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Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено в 12:03
Культура
«Квартал 95» объявил кастинг на роль Зеленского
Студия "Квартал 95" объявила конкурс на роль украинского лидера. Об этом говорится на сайте студии.
Обновлено в 15:37
Футбол
Украинский футболист Ордец перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 06:15
Политика
Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17
Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.
Обновлено в 14:40
Политика
Трамп собрал $25 млн за день после выдвижения на второй срок
Обновлено в 16:21
Футбол
Агент Жоржиньо: «Подождем несколько дней, чтобы узнать, являются ли слухи об интересе со стороны „Ювентуса“ правдой»
Агент полузащитника «Челси» Жоржиньо Жоао Сантос прокомментировал назначение бывшего главного тренера лондонской команды Маурицио Сарри на пост наставника «Ювентуса».
Обновлено в 16:40
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Кино
Критики о фильме «История игрушек 4»: прощание с блестящей франшизой на высокой эмоциональной ноте
Мультфильм «История игрушек 4» (Toy Story 4) выходит в российский прокат 20 июня, возвращая на экраны любимых героев от студии Pixar.
Обновлено в 11:49
Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун назвал празднование чемпионства «Зенита» в самолёте сумасшествием.
Обновлено в 16:57
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома
В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Экономика
ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров
ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
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Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
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Транспорт
Воронежские перевозчики потребовали от властей повышения цен на проезд
Пишут, что нынешний тариф в 17 рублей экономически не обоснован, бензин и запчасти дорожают, растёт негодование среди водителей и если цена не поднимется, в ближайшее время город может оказаться в, мягко говоря, стеснённых условиях.
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Детский врач рассказала об опасности использования подгузников летом
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Общество
Росконтроль назвал подмосковное эскимо одним из лучших
Образцы «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия» и «ГОСТовский пломбир» проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.
Обновлено в 06:42
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Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34