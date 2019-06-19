Финансы
ЦБ предложил банкам списывать долг по ипотеке после изъятия жильяРоссийская газета 05:12
Центробанк предложил кредитным организациям списать долги по ипотеке после изъятия залогового жилья, даже если средств за дом не хватает на покрытие задолженности. Информационное письмо на эту тему опубликовано на сайте регулятора.
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с чего всё началось
Банк России опубликовал информационное письмо, в котором предложил кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья из-за неисполнения обязательств по ипотечному кредиту или займу.Коммерсантъ08:09
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