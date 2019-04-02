Экономика
ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жильяКоммерсантъ 08:50
Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
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Нужно запретить выдавать микрофинансовым организациям кредиты под залог жилья. Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить на это запрет. Прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта.
— Валентина Матвиенко, российский политикРБК 06:47
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Комитет СФ в апреле внесет в Думу проект о запрете микрокредитов под залог жилья
Независимая газета07:00
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