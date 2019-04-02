ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жильяКоммерсантъ 08:50

Нужно запретить выдавать микрофинансовым организациям кредиты под залог жилья. Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить на это запрет. Прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта.

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