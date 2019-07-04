Экономика
ЦБ предлагает ввести саморегулирование на банковском рынкеТАСС 03:19
Банк России считает необходимым ввести институт саморегулирования на банковском рынке, в том числе для контроля продаж финансовых продуктов. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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Происшествия
Внук Назарбаева пытался покончить с собой
Обновлено в 07:53
Происшествия
Автомобиль сбил человека на взлетной полосе аэропорта Домодедово
Автомобиль сбил мужчину на взлетной полосе аэропорта Домодедово, пострадавший госпитализирован.
Обновлено в 13:02
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Кино
Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли
19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено вчера в 18:10
Футбол
Футболист Роббен объявил о завершении карьеры
Голландский футболист Арьен Роббен объявил о завершении карьеры. 35-летний игрок отметил, что это решение стало самым трудным в его жизни.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Политика
Всем официальным лицам Сербии запретили въезд в Косово
Власти частично признанной Республики Косово запретили въезд на территорию самопровозглашенного государства всем официальным лицам из Сербии.
Обновлено в 11:50
Футбол
Буффон объяснил свое возвращение в «Ювентус»
Обновлено в 12:21
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Умер испанский актер Артуро Фернандес
В одной из клиник Мадрида умер актер Артуро Фернандес.
Обновлено в 04:24
Политика
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.
Обновлено в 09:57
Политика
Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Кино
Названо имя режиссера сериала «Властелин колец»
Обновлено в 02:13
Происшествия
Турист погиб из-за извержения вулкана на итальянском острове
Мощное извержение вулкана произошло на острове Стромболи к северу от Сицилии.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
Обновлено в 07:52
Общество
МЧС Москвы продлило экстренное предупреждение из-за сильного ветра
Столичное МЧС продлило действие экстренного предупреждения о сильном ветре в Москве, распространенного утром, до конца суток.
Обновлено в 09:56
Общество
Сибирской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии в Playboy
Чиновнице из Тюмени пришлось уволиться из-за участия в конкурсе журнала Playboy «Девушка года — 2019».
Обновлено в 08:35
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
«Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.
Обновлено в 09:16
Политика
Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения
Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Кокорин и Мамаев отправлены в колонию
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Дерево насмерть придавило ребенка на востоке Москвы
По словам собеседника агентства, дерево, упавшее в Гольяновском проезде, придавило мальчика трех с половиной лет, спасти его не удалось.
Обновлено в 05:35
Политика
Песков сообщил о подготовке трёхстороннего саммита в Турции
Ранее Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера рассказал, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии может состояться в середине августа текущего года.
Обновлено в 12:51