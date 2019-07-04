Экономика
ЦБ предлагает ввести саморегулирование на банковском рынкеТАСС 03:19
Банк России считает необходимым ввести институт саморегулирования на банковском рынке, в том числе для контроля продаж финансовых продуктов. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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Или же мы должны создать полноценный институт саморегулирования в банковском секторе, когда за СРО будут и функции выработки стандартов, и функции контроля за их исполнением.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПарламентская газета 04:32
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