Экономика

ЦБ предлагает ввести саморегулирование на банковском рынкеТАСС 03:19

Банк России считает необходимым ввести институт саморегулирования на банковском рынке, в том числе для контроля продаж финансовых продуктов. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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ЦБ предлагает ввести саморегулирование на банковском рынке

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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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