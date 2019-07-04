Экономика
ЦБ предлагает ввести саморегулирование на банковском рынкеТАСС 03:19
Банк России считает необходимым ввести институт саморегулирования на банковском рынке, в том числе для контроля продаж финансовых продуктов. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
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Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Кино
Стало известно имя режиссера сериала «Властелин колец»
Стало известно имя режиссера, который снимет первые два эпизода сериала «Властелин колец» от студии Amazon.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
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Происшествия
В США пожар уничтожил 45 тысяч бочек виски Jim Beam
По предварительной оценке, огонь уничтожил не менее 45 тысяч бочек виски (более 7 млн литров).
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Политика
В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации
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Обновлено в 02:40
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Политика
Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100
Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Космос
Хаббл захватил космический фейерверк в ультрафиолете
Недавняя теория предполагает, что Eta Carinae, которая, возможно, когда-то весила до 150 Солнц, начиналась как тройная система, и массовый выброс 1840-х годов был вызван, когда первичная звезда поглотила одного из своих компаньонов, став более чем в десять раз больше массы нашего Солнца.
Обновлено 01 июля в 13:03
Гаджеты
ОС Windows 10 научили показывать уведомления с Android-смартфонов
Ранее новые возможности Your Phone были доступны только участникам программы тестирования бета-версий Windows 10, а теперь новые функции доступны для всех пользователей компьютеров под управлением Windows 10 April 2018 Update и новее.
Обновлено в 05:43
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
Обновлено в 03:08
Политика
Путина спросили о планах после президентства
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
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Ольге Бузовой объяснили, почему она никогда не выйдет замуж
Ольге посоветовали перестать выставлять напоказ «пятую точку», потому что, публикуя такие снимки, она может так никогда и не выйти замуж.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%
Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
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Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актриса продемонстрировала обручальное кольцо. Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев наслаждаются долгожданным отпуском в Европе.
Обновлено вчера в 07:00
Армия и оружие
Названы проблемы, которые канадская бронетехника несёт Украине
Как известно, Канада приняла решение поставить на Украину партию своей бронетехники.
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Политика
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Происшествия
Главную святыню сгоревшего Чимеевского монастыря удалось спасти
Напомним, 3 июля в 14:15 поступило сообщение о возгорании в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в селе Чимеево Белозерского района.
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Авто
Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года
Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся в апреле.
Обновлено в 03:08
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42