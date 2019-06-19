ЦБ предлагает считать долг по ипотеке погашенным после изъятия жильяГипер НН вчера в 08:20

с чего всё началось

В своем информационном письме регулятор рекомендует банкам страны считать долг по займу погашенным после изъятия залоговой недвижимости и не взыскивать с граждан оставшуюся задолженность.

ЦБ предлагает считать долг по ипотеке погашенным после изъятия жилья

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Происшествия Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.

Происшествия Лесопилка загорелась в Хабаровском крае В Хабаровском крае загорелась лесопильня. Инцидент произошел в городе Вяземском на улице Орджоникидзе.

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Политика Путин ответил на вопрос пожарного о зарплате 12 тыс. рублей Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" ответил на вопрос пожарного о низкой зарплате.

Экономика В России в два раза сократилось число работающих пенсионеров В России за последние три года почти в два раза сократилось число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости.

Происшествия Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".

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Политика Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17 Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.

Происшествия Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.

Спорт IAAF получила большую часть данных допинг-проб легкоатлетов из московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало большую часть данных допинг-проб московской лаборатории независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданному Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Шоу-бизнес Собчак надела обручальное кольцо Собчак надела обручальное кольцо В спецвыпуске своего шоу на YouTube-канале, куда она пригласила журналиста Ивана Голунова, ведущая появилась с украшением на безымянном пальце правой руки.

Авто В Москве и Питере начались продажи автомобильного борового компьютера «Яндекс.Авто» Бортовой компьютер «Яндекс.Авто» теперь можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении «Яндекса».

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Общество Косаток начали вывозить из «китовой тюрьмы» Косаток из «китовой тюрьмы» бухте Средняя в Приморье начали перегружать из вольеров в автомобили для выпуска в естественную среду обитания.

Происшествия Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

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Происшествия Сотрудник торгпредства РФ погиб в ДТП в Осло Сотрудник российского торгового представительства в Норвегии погиб в автомобильной аварии в Осло минувшей ночью.

Политика Осужденный за неуважение к власти россиянин задал вопрос Путину Житель Ярославля Кирилл Попутников, которого осудили за фото граффити про президента России Владимира Путина на здании областного управления МВД, задал вопрос главе государства через издание Znak.com.