Экономика
ЦБ предлагает разрешить МФО выдавать займы за счет наличных из кассыПРАЙМ 06:24
Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы за счет средств, ранее поступивших в кассу, следует из проекта указания, опубликованного на официальном сайте регулятора. Предложения и замечания по проекту ЦБ принимает до 25 августа 2019 года.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:44, Ашберн
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Валерий Карпин: «После перерыва играли абсолютно неправильно»
В конце второго тайма, особенно последние минут десять, пришлось терпеть.
Обновлено в 15:28
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено в 15:21
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено в 03:57
Авто
Обновленный Ford Mustang Shelby GT350R получил детали от версии GT500
Ford готовит ориентированный на трек Mustang Shelby GT350R 2020 модельного года, который получил рулевое управление от 760-сильного GT500 с новой рулевой рейкой с электроприводом и обновленным программным обеспечением.
Обновлено в 13:14
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.
Обновлено в 16:04
Футбол
Капитан «Порту» может пропустить ответную встречу с «Краснодаром»
Полузащитник и капитан «Порту» Данилу Перейра может пропустить ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара», сообщает Record.
Обновлено в 03:01
Финансы
Фондовые торги в России открылись ростом
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:06
Кино
В новом фильме Тарантино нашли киноляп
Напомним, новый фильм Тарантино побил рекорды проката в РФ и СНГ.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Турция может купить российские Су-35
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Космос
НАСА готовит для марсианской базы «ядерный чемодан»
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
ООН: с начала боев в Ливии 105 тысяч человек покинули свои дома
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что в результате боев в столице Ливии городе Триполи более 105 000 человек оказались перемещенными с апреля этого года после того, как командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар начал наступление на столицу страны, пытаясь отвоевать ее у правительства Ливии.
Обновлено в 07:10
Политика
Президент Зеленский уволил 18 глав администраций в двух областях
На сайте президента Украины опубликованы распоряжения об увольнении 18 глав районных государственных администраций во Львовской и Донецкой областях.
Обновлено в 14:59
Политика
США ужесточат правила получения грин-карт
Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:08
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Армия и оружие
Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке
Американский «Спецназовец года — 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.
Обновлено в 16:33
Наука
Найдена живая акула старше Ивана Грозного
Гренландскую акулу возрастом более 500 лет обнаружили в Северной Атлантике, предположительно она родилась в 1505 году, что делает ее старейшим позвоночным, обитающим на планете на сегодняшний день.
Обновлено в 13:52
Космос
Космонавтам на МКС необходим душ, заявили в РАН
На орбитальных станциях "Салют-7" и "Мир" космонавты для мытья использовали душ.
Обновлено вчера в 20:08
Наука
Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов
Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.
Обновлено вчера в 23:19
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
Кино
Нашлась причина отказа «Мстителей» хоронить мертвую героиню
Обновлено в 05:02
Футбол
«Нижний Новгород» арендовал форварда «Рубина» Сагитова
Нападающий "Рубина" Артур Сагитов проведет текущий сезон на правах аренды в составе "Нижнего Новгорода", сообщает официальный Twitter казанцев.
Обновлено в 15:07
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»
В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса».
Обновлено в 15:11