Экономика

ЦБ предлагает разрешить МФО выдавать займы за счет наличных из кассыПРАЙМ 06:24

Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы за счет средств, ранее поступивших в кассу, следует из проекта указания, опубликованного на официальном сайте регулятора. Предложения и замечания по проекту ЦБ принимает до 25 августа 2019 года.
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Микрофинансовым организациям разрешат выдавать займы наличными из кассы

ФедералПресс12:12

Наличные на оборот

Российская газета12:19

ЦБ упростит правила наличных расчетов с клиентами для МФО и кредитных кооперативов

Банки.ру05:06

ЦБ хочет разрешить МФО выдавать займы наличными из касс

Коммерсантъ06:42

ЦБ предлагает разрешить МФО выдавать займы за счет наличных из кассы

ПРАЙМ06:24

МФО могут разрешить выдавать займы за счет наличных из кассы

Финмаркет05:37

ЦБ предложил разрешить МФО выдавать займы наличными из кассы

Rambler News Service08:06
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