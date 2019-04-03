Экономика
ЦБ предлагает перевод зарплаты по номеру телефонаToDay News Ufa вчера в 13:42
Вполне вероятно, что в Центробанк скоро даст возможность юрлицам переводить деньги на номер телефона физлиц. Как сообщает ToDay News Ufa, данная услуга будет доступна по новой системе быстрых платежей.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Дебаты на стадионе Вечером 31 марта действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов необходимо провести дебаты.
Обновлено в 04:17
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено вчера в 10:38
Футбол
Защитник «Локомотива» Ротенберг повторно прооперирован
Обновлено в 05:21
Хоккей
Кейн обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ
Ранее достижением Кейна было 106 очков, которые он набрал в сезоне-2015/16. Вдобавок Кейн был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:10
Экономика
Счетная палата проверит расходы Минспорта на чемпионат мира по футболу
Счетная палата проверит, как Министерство спорта, оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года и власти регионов тратили деньги на подготовку к проведению мундиаля, говорится в плане проверок ведомства.
Обновлено в 05:12
Общество
Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%
Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Политика
Пройти медэкспертизу потребовал от Порошенко штаб Зеленского
Иван Баканов, который возглавляет штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отреагировал на согласие нынешнего главы государства Петра Порошенко принять участие в дебатах на стадионе.
Обновлено в 05:29
Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Интернет
Более 540 млн записей пользователей Facebook попали в открытый доступ
Всего свободном доступе оказались более 540 млн записей пользователей социальной сети.
Обновлено вчера в 22:55
Кино
Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Элину Быстрицкую с 91-летием, отметив глубокие и запоминающиеся образы, созданные артисткой, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Обновлено в 03:06
Общество
Россияне укрепились в консервативно-религиозных взглядах на брак
За 10 лет выросла значимость понятия «верность».
Обновлено в 04:05
Авто
В России запатентовали вьетнамские автомобили Vinfast
В апрельском выпуске бюллетеня Федеральной службы по интеллектуальной собственности опубликованы патентные изображения двух моделей компании Vinfast – первой вьетнамской автомобильной марки.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Семья челябинского врио губернатора не имеет своего бизнеса
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер не имеет своего бизнеса.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год
На подготовку итогового заключения о крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потребуется один год.
Обновлено в 04:57
Общество
В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца
Голикова добавила, что правительство сможет подводить итоги влияния таких выплат на мотивацию семей к рождению детей в середине-конце 2019 года.
Обновлено вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать
Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.
Обновлено в 05:23
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Общество
Кусто прилетел спасать белух из «китовой тюрьмы»
Обновлено в 05:14
Политика
В МИД России прокомментировали заявления США о закупке С-400 Турцией
Москва не видит ничего удивительного в заявлениях США по решению Турции купить российские комплексы С-400, в политике Вашингтона присутствует "явно выраженный" экономический интерес, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали мэра Евпатории
Мэра Евпатории Андрея Филонова 3 апреля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
Полицейский «заминировал» дом в Шушарах
По подозрению в "минировании" дома задержали полицейского - по версии следствия, 3 апреля он позвонил в службу 112 и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в доме на Ростовской улице в посёлке Шушары.
Обновлено в 04:00
Экономика
«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей
Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
Обновлено вчера в 04:38
Общество
Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 15:23