Экономика

ЦБ предлагает перевод зарплаты по номеру телефонаToDay News Ufa вчера в 13:42

Вполне вероятно, что в Центробанк скоро даст возможность юрлицам переводить деньги на номер телефона физлиц. Как сообщает ToDay News Ufa, данная услуга будет доступна по новой системе быстрых платежей.
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Смогут ли переводы по номеру телефона победить зарплатное рабство

РБКвчера в 16:53

Легко ли отменить «зарплатное рабство»

Ведомостивчера в 15:52

ЦБ одобрил идею перечислять зарплату по номеру телефона

Московский Комсомолецвчера в 07:17

Банк на выбор. Как в России борются с «зарплатным рабством»?

ТАССвчера в 10:00

Зарплаты россиян предложили переводить по номеру телефона

Lenta.ruвчера в 08:00

Россияне отреагировали на желание ЦБ спасти их от «зарплатного рабства»

URA.Ruвчера в 11:32

ЦБ придумал новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Российская газетавчера в 06:24
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Дебаты на стадионе Вечером 31 марта действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов необходимо провести дебаты.
Обновлено в 04:17
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено вчера в 10:38
Футбол

Защитник «Локомотива» Ротенберг повторно прооперирован

Обновлено в 05:21
Хоккей

Кейн обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ

Ранее достижением Кейна было 106 очков, которые он набрал в сезоне-2015/16. Вдобавок Кейн был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:10
Экономика

Счетная палата проверит расходы Минспорта на чемпионат мира по футболу

Счетная палата проверит, как Министерство спорта, оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года и власти регионов тратили деньги на подготовку к проведению мундиаля, говорится в плане проверок ведомства.
Обновлено в 05:12
Общество

Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%

Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Политика

Пройти медэкспертизу потребовал от Порошенко штаб Зеленского

Иван Баканов, который возглавляет штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отреагировал на согласие нынешнего главы государства Петра Порошенко принять участие в дебатах на стадионе.
Обновлено в 05:29
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Интернет

Более 540 млн записей пользователей Facebook попали в открытый доступ

Всего свободном доступе оказались более 540 млн записей пользователей социальной сети.
Обновлено вчера в 22:55
Кино

Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Элину Быстрицкую с 91-летием, отметив глубокие и запоминающиеся образы, созданные артисткой, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Обновлено в 03:06
Общество

Россияне укрепились в консервативно-религиозных взглядах на брак

За 10 лет выросла значимость понятия «верность».
Обновлено в 04:05
Авто

В России запатентовали вьетнамские автомобили Vinfast

В апрельском выпуске бюллетеня Федеральной службы по интеллектуальной собственности опубликованы патентные изображения двух моделей компании Vinfast – первой вьетнамской автомобильной марки.
Обновлено вчера в 10:14
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Политика

Семья челябинского врио губернатора не имеет своего бизнеса

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер не имеет своего бизнеса.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год

На подготовку итогового заключения о крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потребуется один год.
Обновлено в 04:57
Общество

В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца

Голикова добавила, что правительство сможет подводить итоги влияния таких выплат на мотивацию семей к рождению детей в середине-конце 2019 года.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Общество

Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.
Обновлено в 05:23
Футбол

Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Общество

Кусто прилетел спасать белух из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 05:14
Политика

В МИД России прокомментировали заявления США о закупке С-400 Турцией

Москва не видит ничего удивительного в заявлениях США по решению Турции купить российские комплексы С-400, в политике Вашингтона присутствует "явно выраженный" экономический интерес, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали мэра Евпатории

Мэра Евпатории Андрея Филонова 3 апреля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

Полицейский «заминировал» дом в Шушарах

По подозрению в "минировании" дома задержали полицейского - по версии следствия, 3 апреля он позвонил в службу 112 и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в доме на Ростовской улице в посёлке Шушары.
Обновлено в 04:00
Экономика

«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей

Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
Обновлено вчера в 04:38
Общество

Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 15:23
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