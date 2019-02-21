ЦБ предложил закрыть населению доступ к рынку форексРБК вчера в 01:54

с чего всё началось

Рынок форекс должен быть доступен только для квалифицированных инвесторов, сказал зампред Центробанка Владимир Чистюхин, передает ТАСС. По его словам, сейчас рассматриваются два подхода: ограничения будут распространяться только на новых участников рынка либо на всех игроков.

Экономика Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России в 20% ВВП В 2017 г. объем теневой экономики, по оценке финансовой разведки, составлял 18,9 трлн руб. или 20,5% ВВП, а годом ранее — 24,3 трлн руб. или 28,3% ВВП.

Политика Гуайдо подписал первый президентский указ Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо подписал первый «президентский» указ. Ссылку на документ он разместил в Twitter-аккаунте.

Армия и оружие США готовят стратегию «троянского коня» против России Издание отмечает, что новая американская стратегия напоминает тактику "троянского коня", однако как Соединенные Штаты будут реализовывать эту концепцию с учетом наличия у России и Китая современных видов вооружений, способных успешно противостоять американским, остается загадкой.

Политика Адмирал США пообещал не допустить господства России и Китая в Арктике По мнению адмирала, интересы России и Китая в арктическом регионе связываются, из-за чего между двумя странами могут возникнуть трения.

Политика Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2019 году Пребывающие в запасе россияне на два месяца будут призваны на военные сборы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Армия и оружие Минобороны опубликовало маршрут российского поезда с трофеями из Сирии На сайте Министерства обороны России появился мультимедийный раздел с маршрутом и расписанием движения по российским городам поезда с передвижной выставкой «Сирийский перелом».

Экономика ПФР разъяснил новые правила индексации пенсий Как указывается, в настоящее время индексация происходит без учёта прожиточного минимума пенсионера, в связи с чем «каждая новая индексация» увеличивает размер пенсии и уменьшает размер соцдоплаты до прожиточного минимума.

Космос Японский зонд «Хаябуса-2» совершает посадку на отдаленный астероид Японское агентство аэрокосмических исследований приступило к операции по посадке космического зонда «Хаябуса-2» («Сокол-2») на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 миллионов километров от Земли.

Транспорт Поезда начнут ездить по Крымскому мосту с декабря Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что за началом движения железнодорожных поездов по Крымскому мосту последует движение четырех пар электричек между Кубанью и Крымом.

Хоккей «Вашингтон» победил «Торонто», Овечкин забросил 43-ю шайбу в сезоне Александр Овечкин забросил первую шайбу в матче. Этот гол стал для него 43-м в текущем сезоне.

Происшествия Приморский суд оставил в силе арест зампреда Сибирского отделения РАН Приморский краевой суд оставил в силе арест зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, сообщил РИА Новости представитель суда.

Космос Появилось видео запуска Falcon 9 со спутниками и лунным аппаратом Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu), израильским лунным космическим аппаратом «Берешит» и разведывательным аппаратом для вооруженных сил США.

Космос Ракета «Союз» со спутником Egyptsat-A запущена с Байконура Спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Культура Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич якобы является представителем "украинского авангарда".

Армия и оружие В Белом доме заявили о планах оставить в Сирии 200 миротворцев Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон намерен временно оставить в Сирии миротворческую группу в составе порядка 200 человек.

Общество В РПЦ заинтересовались аниме-иконами Уфимская епархия изучает паблик в соцсети «ВКонтакте», где пользователи выкладывают иконы, нарисованные в стиле аниме.

Происшествия Молдавский политик нелегально вывел из России 37 миллиардов рублей Молдавский политик Владимир Плахотнюк причастен к организации незаконного вывода из России более 37 миллиардов рублей, передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Кино Умер звезда «Клана Сопрано» Винни Велла Актер Винни Велла умер 20 февраля в возрасте 69 лет. Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Футбол Красивейший пас пяткой Петковича признан моментом дня в Лиге Европы На этой неделе состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент игрового дня.

Общество Умер руководитель корпункта ВГТРК в Каире Андрей Попов Руководитель корпункта ВГТРК в Каире Андрей Попов скончался на 71-м году жизни в четверг в египетской столице, сообщает корреспондент РИА Новости.

Политика Шевченко: Фигурантов расследований Навального никто не тронет Журналист Максим Шевченко предположил, что после расследования оппозиционного политика Алексея Навального главе Республики Карачаево-Черкесия Рашиду Темрезову больше не стоит бояться ареста.

Кино Семья Майкла Джексона подала иск на $100 млн телеканалу HBO "HBO нарушил договоренность о том, чтобы не порочить Майкла Джексона путем продюсирования или представления публике однобокого по смыслу образца неприкрытой пропаганды с целью бесстыдно нажиться на невинном человеке, который мертв и не может защищать себя самостоятельно", - говорится в иске.

Общество Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей.