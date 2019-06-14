Финансы

ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из РоссииRambler News Service вчера в 07:18

Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2019 году на 43% — до $50 млрд, следует из «Среднесрочного прогноза Банка России». 22 марта Центробанк прогнозировал чистый отток капитала (сальдо финансовых операций частного сектора) из России в 2019 году на уровне $35 млрд.
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Банк России повысил прогноз по оттоку капитала

Росбалтвчера в 09:09

ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала в 2019 году до $50 млрд

ПРАЙМвчера в 06:42

Центробанк повысил прогноз по оттоку капитала из России на 2019 год

Аргументы и Фактывчера в 08:21

ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России на 2019 год

ТАССвчера в 07:45

ЦБ РФ опубликовал среднесрочный прогноз: оценка оттока капитала повышена

Вести.Финансвчера в 07:26

ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России

Rambler News Serviceвчера в 07:18

Центробанк повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России в текущем году до 50 млрд долларов

Банки.рувчера в 10:02
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Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Обновлено 13 июня в 11:47
Наука

Ученые нашли в Шотландии искусственные острова древнее Стоунхенджа

Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Британия обвинила Иран в атаке на танкеры

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры. В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 15:11
Футбол

Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть Хуммельса

Обновлено вчера в 16:53
Футбол

Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки

Игроки сборной Бразилии обыграли боливийцев в первом матче домашнего Кубка Америки.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию доставили более 170 человек

Обновлено в 01:12
Культура

Как Тимур Еремеев после 20 выпусков «Пусть говорят» стал телеведущим

Обновлено вчера в 14:30
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия

В Москве задержали бывшего владельца табачного дистрибутора «Оптима»

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибуторской компании «Оптима» Альберта Худояна.
Обновлено вчера в 15:11
Общество

Ученые рассказали об опасности увлечения «здоровым питанием»

Чрезмерная озабоченность правильным питанием грозит развитием нервной орторексии, когда у человека появляется навязчивое стремление есть якобы только здоровую пищу.
Обновлено в 00:52
Политика

США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Транспорт

Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час

Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 05:29
Технологии

Visa, Mastercard, PayPal и Uber инвестируют в криптовалюту Facebook

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, всего в новую криптовалюту Facebook, получившую название Libra, вкладываются 12 компаний.
Обновлено вчера в 05:04
Политика

Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй

Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе, где открывается саммит СВМДА

Президент России Владимир Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на своем автомобиле Aurus, где начинается заседание глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 01:21
Политика

Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну

Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским

Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Политика

Путин уволил генералов после скандала с делом Голунова

1. Президент уволил двух генерал-майоров полиции 13 июня пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин своим указом уволил из органов внутренних дел генерал-майоров полиции Юрия Девяткина и Андрея Пучкова.
Обновлено 13 июня в 08:06
Музыка

Little Big выпустили новый клип I’M OK

Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено вчера в 07:07
Политика

Суд признал Порошенко нарушителем Конституции Украины

Бывшего президента Украины Петра Порошенко признали виновным в нарушении некоторых положений Конституции.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили

Поездка группы японцев на острова Курильской гряды в рамках безвизовых обменов была отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями: в районе порта Немуро на японском острове Хоккайдо наблюдаются волны высотой до 2 метров.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Капитан украинского судна ЯМК-0041 выехал на Украину

Капитан украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий выехал на Украину.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным

В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие

Экс-спикер Генштаба ВСУ: Для захвата ДНР и ЛНР Донецк и Луганск придется сровнять с землей

Напомним, что главарь запрещенной в России экстремистской группировки «ОУН»*, нацист Коханивский заявил, что, если украинские вооруженные формирования смогут на танках зайти в Донецк и Луганск, то жителей Народных Республик Донбасса будут ожидать массовые зачистки, репрессии и террор — только при таких условиях можно будет вернуть бывший украинский регион в состав Украины.
Обновлено вчера в 09:13
Авто

Компания Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95

В третьем квартале текущего года компания Chery начнет продажи нового роскошного кроссовера Jetour X95.
Обновлено вчера в 23:10
Как работают Яндекс.Новости?
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