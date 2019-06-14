Финансы
ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из РоссииRambler News Service вчера в 07:18
Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2019 году на 43% — до $50 млрд, следует из «Среднесрочного прогноза Банка России». 22 марта Центробанк прогнозировал чистый отток капитала (сальдо финансовых операций частного сектора) из России в 2019 году на уровне $35 млрд.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:00, Вашингтон
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Обновлено 13 июня в 11:47
Наука
Ученые нашли в Шотландии искусственные острова древнее Стоунхенджа
Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Британия обвинила Иран в атаке на танкеры
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры. В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 15:11
Футбол
Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть Хуммельса
Обновлено вчера в 16:53
Футбол
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки
Игроки сборной Бразилии обыграли боливийцев в первом матче домашнего Кубка Америки.
Обновлено вчера в 23:24
Культура
Как Тимур Еремеев после 20 выпусков «Пусть говорят» стал телеведущим
Обновлено вчера в 14:30
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия
В Москве задержали бывшего владельца табачного дистрибутора «Оптима»
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибуторской компании «Оптима» Альберта Худояна.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Ученые рассказали об опасности увлечения «здоровым питанием»
Чрезмерная озабоченность правильным питанием грозит развитием нервной орторексии, когда у человека появляется навязчивое стремление есть якобы только здоровую пищу.
Обновлено в 00:52
Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Транспорт
Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час
Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 05:29
Технологии
Visa, Mastercard, PayPal и Uber инвестируют в криптовалюту Facebook
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, всего в новую криптовалюту Facebook, получившую название Libra, вкладываются 12 компаний.
Обновлено вчера в 05:04
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе, где открывается саммит СВМДА
Президент России Владимир Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на своем автомобиле Aurus, где начинается заседание глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 01:21
Политика
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Путин уволил генералов после скандала с делом Голунова
1. Президент уволил двух генерал-майоров полиции 13 июня пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин своим указом уволил из органов внутренних дел генерал-майоров полиции Юрия Девяткина и Андрея Пучкова.
Обновлено 13 июня в 08:06
Музыка
Little Big выпустили новый клип I’M OK
Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено вчера в 07:07
Политика
Суд признал Порошенко нарушителем Конституции Украины
Бывшего президента Украины Петра Порошенко признали виновным в нарушении некоторых положений Конституции.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Поездка группы японцев на острова Курильской гряды в рамках безвизовых обменов была отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями: в районе порта Немуро на японском острове Хоккайдо наблюдаются волны высотой до 2 метров.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Капитан украинского судна ЯМК-0041 выехал на Украину
Капитан украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий выехал на Украину.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным
В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие
Экс-спикер Генштаба ВСУ: Для захвата ДНР и ЛНР Донецк и Луганск придется сровнять с землей
Напомним, что главарь запрещенной в России экстремистской группировки «ОУН»*, нацист Коханивский заявил, что, если украинские вооруженные формирования смогут на танках зайти в Донецк и Луганск, то жителей Народных Республик Донбасса будут ожидать массовые зачистки, репрессии и террор — только при таких условиях можно будет вернуть бывший украинский регион в состав Украины.
Обновлено вчера в 09:13
Авто
Компания Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95
В третьем квартале текущего года компания Chery начнет продажи нового роскошного кроссовера Jetour X95.
Обновлено вчера в 23:10