Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубляРИА Новости 05:34

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.

Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубля

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