Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубляРИА Новости 05:34
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.
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Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Общество
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации
"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Иркутской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Общество
Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю
Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 06:43
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
«Находящийся в федеральном розыске 32-летний Виталий Никифоров задержан 27 июня на территории Адлерского района Сочи», — рассказал журналистам «РИА Новости» представитель прокуратуры Краснодарского края.
Обновлено в 06:46
Общество
Госдума приняла закон об упрощении доступа инвалидов к инфраструктуре
Законопроектом вносятся изменения в положения КоАП РФ, регулирующие привлечение к административной ответственности за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.
Обновлено в 05:58
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Экономика
Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из России
Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.
Обновлено в 05:41
Общество
Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов
Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.
Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес
В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О кончине Аллы Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год.
Обновлено в 06:03
Общество
Птенцы южноафриканских пингвинов вылупились в Московском зоопарке
Птенцы южноафриканских пингвинов вылупились в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоосада.
Обновлено в 06:11
Футбол
«Барселона» объявила о приобретении вратаря «Валенсии» Нето
Обновлено в 04:46
Финансы
Рубль снижается в начале торгов к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 27 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено в 04:05
Наука
Мозоли на ногах не стоит торопиться удалять
Исследователи обнаружили, что мозоли обеспечивают защиту ног во время ходьбы, без ущерба для тактильной чувствительности.
Обновлено в 04:41
Экономика
МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивиденды
МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.
Обновлено в 05:20
Космос
Уфолог обнаружил дискообразный НЛО возле космической станции
Уфологу удалось заметить необычный объект рядом со станцией, когда внешние камеры внезапно изменили ракурс и сфокусировались на НЛО.
Обновлено в 03:45
Политика
Парламент лишил неприкосновенности экс-президента Киргизии Атамбаева
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:26
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове
Обновлено в 05:22
Происшествия
После нападения экс-мэр украинского Конотопа попал в реанимацию
Нападение совершено на бывшего мэра украинского Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:24
Хоккей
Московское «Динамо» продлило контракт с хоккеистом Шипачевым
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Авто
Тестовый хэтч Audi A5 Sportback показал новый дизайн
Крупные соты в решётке радиатора тестового образца намекают, что нам попался экземпляр с пакетом S line.
Обновлено в 05:42
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Культура
Курентзис обвинил власти Пермского края в своем уходе
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис оставил прощальное письмо, в котором обвинил краевые власти в непонимании.
Обновлено в 02:32
Авто
Опубликован список лучших автомобилей в стиле Shooting Brake
По мнению многих дизайнеров, внешний вид автомобилей в кузове Shooting brake является наиболее креативным.
Обновлено в 06:44
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР
В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00