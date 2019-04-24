Финансы

ЦБ повысил на 24 апреля курс доллара до 63,79 рубляТАСС вчера в 05:46

Банк России установил на 24 апреля официальный курс доллара на уровне 63,7906 рубля, что на 0,46 копейки выше предыдущего показателя.
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Банк России слегка повысил официальный курс доллара и понизил евро

Росбалт08:43

Банк России на 25 апреля понизил курс евро к рублю более чем на 3 копейки до 71.7150 руб., курс доллара США повысил почти на 19 копеек до 63.9798 руб

АК&М08:44

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 25 апреля

Интерфакс07:47

Официальный курс евро на четверг снизился до 71,72 рубля

РИА Новости07:42

ЦБ повысил на 25 апреля курс доллара до 63,98 рубля

ТАСС07:43

ЦБ РФ установил курс евро с 25 апреля в размере 71,715 руб

Финмаркет07:35

Бюджетное правило отразилось на курсе рубля

News.ru09:09
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Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН

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Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

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В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте

Серегину были предъявлены обвинения в насильственном сексуальном контакте.
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Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
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«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков

Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
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«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России

Обновлено в 16:02
Экономика

Facebook грозит штраф в $5 млрд

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.
Обновлено в 17:30
Происшествия

На Сахалине при пожаре погибли три сотрудника ГРЭС

Трое работников Сахалинской ГРЭС-2 погибли в четверг во время пожара в общежитии энергообъекта, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК РФ по взаимодействию со СМИ Ольга Чебыкина.
Обновлено в 20:27
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Путин прибыл во Владивосток для встречи с Ким Чен Ыном

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Общество

Похолодание придет в Москву на Пасху

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
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Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе

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Обновлено в 18:04
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Сергей Безруков показал на фото своего 5-месячного сына

Актер Сергей Безруков решил поздравить своего сына с маленьким праздником - пятым месяцем рождения.
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«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ

Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
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Акционеры АЛРОСА получат почти 74 млрд рублей дивидендов за 2018 год

Наблюдательный совет алмазодобывающей компании АЛРОСА принял решение выплатить за вторую половину 2018 года 30,3 млрд рублей дивидендов.
Обновлено в 21:04
Происшествия

Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке

В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
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Бывший директор СВР рассказал о главной угрозе человечеству

Экс-директор Службы внешней разведки Вячеслав Трубников заявил, что экологические проблемы являются самой страшной угрозой человечеству.
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МВД России заплатит 4 млн рублей матери убитой экс-полицейским девочки

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Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
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Несколько машин и бытовок загорелись на северо-востоке Москвы

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Авто

«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 03:42
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Мантуров заявил о подготовке серийного производства С-500

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 находится в завершающей стадии.
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Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
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Официальный представитель компании «Яндекс» заявил о проведении тестовых испытаний нейронной системы, которая способна определить степень усталости водителя, сообщает «iReactor.ru».
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Как работают Яндекс.Новости?
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