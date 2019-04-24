ЦБ повысил на 24 апреля курс доллара до 63,79 рубляТАСС вчера в 05:46

Банк России установил на 24 апреля официальный курс доллара на уровне 63,7906 рубля, что на 0,46 копейки выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил на 24 апреля курс доллара до 63,79 рубля

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