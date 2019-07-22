Финансы

ЦБ повысил на 23 июля курс доллара до 62,98 рубляТАСС 06:03

Банк России установил на 23 июля официальный курс доллара на уровне 62,9776 рубля, что на 11,1 копейки выше предыдущего показателя.
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Банк России поднял официальный курс доллара и опустил евро

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ТАСС06:03

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ПРАЙМ05:47

Доллар по официальному курсу ЦБ РФ вырос до 62,98 рубля, а евро снизился на почти на 14 копеек

Интересант06:13

Центробанк повысил курс доллара до 62,87 рубля

RuNews24.ruвчера в 12:44
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"Представляя [президенту России] годовой отчет корпорации, Сергей Чемезов сообщил, что в 2018 году Ростех исполнил гособоронзаказ на 99,6% и с опережением выполняет государственную задачу по диверсификации производства - доля гражданской продукции в общем объеме выручки выросла на 1,5 процентных пункта и достигла 30%", - сообщили в пресс-службе.
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Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
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Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

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Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
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В Москве прошел фестиваль славянской культуры «Русское поле»

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Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

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