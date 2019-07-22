Финансы
ЦБ повысил на 23 июля курс доллара до 62,98 рубляТАСС 06:03
Банк России установил на 23 июля официальный курс доллара на уровне 62,9776 рубля, что на 11,1 копейки выше предыдущего показателя.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:32, Вашингтон
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.
Обновлено в 05:54
Политика
На выборах в Раду обработано 45% протоколов
Обновлено в 02:35
Политика
Орешкин призвал не торопиться на переход к единой валюте с Белоруссией
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что не стоит торопиться в вопросе перехода на единую валюту для России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:06
Путешествия
Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире
Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
Обновлено в 11:15
Здоровье
Развенчаны популярные мифы о женской груди
Специалист в области онкопластики молочных желез Жаклин Льюис развенчала наиболее распространенные мифы, касающиеся формы и размера женской груди.
Обновлено в 09:44
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
Bloomberg узнал о секретной операции Пентагона в районе Вашингтона
Пентагон проводит секретную операцию в районе Вашингтона, округ Колумбия, с привлечением вертолетов Black Hawk и военнослужащих как действующего, так и резервного состава.
Обновлено в 16:06
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Политика
Вакарчук считает, что Украине нужен закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер украинской партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук считает, что Верховная рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах.
Обновлено в 15:20
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Экономика
В Ростехе сообщили о выполнении гособоронзаказа 2018 года на 99,6%
"Представляя [президенту России] годовой отчет корпорации, Сергей Чемезов сообщил, что в 2018 году Ростех исполнил гособоронзаказ на 99,6% и с опережением выполняет государственную задачу по диверсификации производства - доля гражданской продукции в общем объеме выручки выросла на 1,5 процентных пункта и достигла 30%", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 07:58
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:21
Культура
В Москве прошел фестиваль славянской культуры «Русское поле»
20 июля в в московском парке Коломенское прошел фестиваль славянской культуры «Русское поле».
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
Обновлено в 15:28
Политика
Медведев уволил замруководителя Ростуризма
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Николая Королёва от должности замруководителя Федерального агентства по туризму.
Обновлено в 14:12
Политика
Хант пригрозил Тегерану увеличением военного присутствия у берегов ИРИ
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран должен быть готов к росту численности иностранного военного контингента у своих берегов в случае, если страна продолжит вести себя «опасным» образом.
Обновлено в 12:58
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Наука
Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей
Можно сказать, что искусственная активация нейронов зрительной коры грызунов внедрила в их мозг галлюцинации.
Обновлено 19 июля в 13:19
Гаджеты
Китай стал участником ещё одной торговой войны
Началось всё с того, что Верховный суд Южной Кореи потребовал у японских компаний выплатить компенсацию за принудительный труд корейских граждан во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 11:08
Гаджеты
Asus показала самый мощный в мире смартфон
Компания Asus продемонстрировала новый игровой смартфон ROG Phone II, который претендует на звание самого мощного телефона в мире.
Обновлено в 11:17
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:56
Футбол
Forbes назвал два самых дорогих спортклуба российских миллиардеров
Издание Forbes опубликовало список самых дорогих спортивных клубов мира.
Обновлено в 14:09
Космос
Индия запустила к Луне межпланетную станцию и луноход
Индия провела успешный запуск межпланетной станции «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 06:11
Экономика
Куры-несушки обвалили американский рынок
Крупнейший производитель яиц в США — Cal-Maine Foods — отчитался об убытках, вызванных «чрезмерной активностью кур-несушек».
Обновлено в 12:59