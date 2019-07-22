Банк России установил на 23 июля официальный курс доллара на уровне 62,9776 рубля, что на 11,1 копейки выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил на 23 июля курс доллара до 62,98 рубля

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