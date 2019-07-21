Финансы
ЦБ повысил на 23 июля курс доллара до 62,98 рубляТАСС 06:03
Банк России установил на 23 июля официальный курс доллара на уровне 62,9776 рубля, что на 11,1 копейки выше предыдущего показателя.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:02, Вашингтон
Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
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Политика
Экс-глава МИД ответил на сообщения о планах продать Карелию финнам
Накануне, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что руководство России после 1991 года обсуждало продажу Карелии и даже рассчитало сумму, которую можно будет получить за нее с Финляндии — $15 млрд.
Обновлено в 14:54
Политика
Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Кино
«Мстители: Финал» станет самым кассовым фильмом в истории
Как писал News.ru ранее, режиссёр всемирно известной драмы «Титаник» Джеймс Кэмерон восхитился невероятным успехом в прокате фильма «Мстители: Финал».
Обновлено 20 июля в 23:31
Здоровье
Минздрав Подмосковья напомнил о первой помощи при укусе змеи
Если вы заметили змею на небольшом расстоянии, но она не ведет себя агрессивно, нужно замереть и дождаться, когда она уползет или отойти подальше.
Обновлено в 12:35
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Политика
WP: Huawei тайно помогла КНДР создать беспроводную сеть
Американская газета The Washington Post заподозрила китайскую компанию Huawei в том, что она «тайно помогла властям КНДР создать беспроводную сеть».
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Парке Горького заметили голого мужчину
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Грузинские военные озвучили ответ на заявления России
Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на «вызывающие эмоции» заявления России продолжением стратегического курса страны, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой НАТО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В аэропорту Антальи застряли около 500 российских туристов
Российские генконсульство подтвердило информацию о том, что в аэропорту Антальи находятся российские туристы, рейс которых в Москву задержан.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия
Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Гражданскую активистку убили в Петербурге
Гражданскую активистку Марию Григорьеву убили в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:32
Политика
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова похоронили
Обновлено вчера в 12:08
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Политика
Турчинов заявил о желании 20% украинцев стать рабами
Значительная часть жителей Украины хочет стать рабами.
Обновлено в 12:50
Политика
Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США
Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Во Франции обнаружили подлодку, затонувшую 50 лет назад
Обновлено в 12:22
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Футбол
Месси сыграл в футбол с детьми на пляже
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сыграл в футбол с детьми, находясь в отпуске на островах Антигуа и Барбуда.
Обновлено в 12:55
Кино
«Король лев» стал лидером российского проката в выходные
Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский кинопрокат, собрав более миллиарда рублей за четыре дня после премьеры, сообщает 22 июля «РИА Новости».
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 05:55
Политика
Медведев уволил замруководителя Ростуризма
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Николая Королёва от должности замруководителя Федерального агентства по туризму.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Политика
Партия «Слуга народа» набирает 42,76% после обработки 75% протоколов
Партия президента Украины «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду с 42,76% голосов после обработки 75,22% электронных протоколов в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Муж Чуриковой опроверг выписку актрисы из больницы
Обновлено в 13:13