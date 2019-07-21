Финансы
ЦБ повысил на 23 июля курс доллара до 62,98 рубляТАСС 06:03
Банк России установил на 23 июля официальный курс доллара на уровне 62,9776 рубля, что на 11,1 копейки выше предыдущего показателя.
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Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл может перейти в китайский клуб «Бейцзин Гуоань» на правах свободного агента.
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Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко
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В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
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Общество
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В Шанхае запустили аналог биржи Nasdaq
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Обновлено в 07:28
Политика
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Обработано 65% протоколов: партия Зеленского набирает 42,57%
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Общество
Заброшенную больницу в Зеленой Роще полностью восстановят к 2023 году
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что в Екатеринбурге восстановят заброшенную больницу в Зеленой Роще.
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Здоровье
Назван напиток, разрушающий кости изнутри
Сладкая газировка не только не приносит пользы организму человека, но даже, наоборот, вредит здоровью.
Обновлено вчера в 06:39
Политика
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Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
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Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.
Обновлено в 06:45
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Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом
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Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
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В помещениях кабинета министров Украины, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятия «Спецтехноэкспорт» проходят обыски.
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Депутат Госсовета Коми найден мертвым у себя в квартире
Депутат Госсовета Республики Коми Алексей Чупров обнаружен мертвым в собственной квартире в Сыктывкаре.
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Считается, что возвращение смартфонов Lenovo позволит компании снова занять хорошие позиции на рынке среднебюджетных и бюджетных смартфонов.
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Скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
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