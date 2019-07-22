Финансы

Центробанк повысил курс доллара до 62,87 рубляRuNews24.ru вчера в 12:44

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком РФ с 20 июля текущего года, составляет 62,8666 рубля. В сравнении с предыдущим значением он вырос на 3,8 копейки Также, официальный курс евро, состоянием на сегодня, составляет 70,7941 рубля.
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ТАСС06:03

ЦБ РФ установил курс евро с 23 июля в размере 70,6546 руб

Финмаркет06:10

Официальный курс евро снизился до 70,65 рубля

РИА Новости06:15
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