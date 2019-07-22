Финансы
Центробанк повысил курс доллара до 62,87 рубляRuNews24.ru вчера в 12:44
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком РФ с 20 июля текущего года, составляет 62,8666 рубля. В сравнении с предыдущим значением он вырос на 3,8 копейки Также, официальный курс евро, состоянием на сегодня, составляет 70,7941 рубля.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 11:01, Вашингтон
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Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
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Путин отменил российские санкции против Эритреи
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Появилось снятое с Земли видео стыковки корабля «Союз МС-13» с МКС
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