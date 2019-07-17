Финансы

ЦБ повысил на 18 июля курс доллара до 62,95 рубляТАСС 06:44

Банк России установил на 18 июля официальный курс доллара на уровне 62,9451 рубля, что на 13,22 копейки выше предыдущего показателя.
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Банк России на 18 июля понизил курс евро к рублю более чем на 12 копеек до 70.5552 руб., курс доллара США повысил более чем на 13 копеек до 62.9451 руб

АК&М06:52

Официальный курс доллара повысился на 13 копеек, евро — снизился на 12 копеек

Банки.ру06:17

Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро снизился на 12 коп

Urbc.Ru07:11

Курсы валют ЦБ РФ на 17 июля: 62,9451 руб/доллар США и 70,5552 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ повысил на 18 июля курс доллара до 62,95 рубля

ТАСС06:44

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июля в размере 62,9451 руб

Финмаркет06:13

Официальный курс доллара и понедельник вырос до 63,02 рубля

Московский Комсомолец14 июля в 00:40
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:28, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
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Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

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Медведев: «У Заболотного было предложение, но он не готов уходить. Значит, будет в „Зените“-2»

По информации Sport24, Заболотный отказался переходить в «Сочи». «Заболотный мог уйти, но сказал: не готов».
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Трагедия сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского «Боинга» превратилась в инструмент нечистоплотной политической игры против России, считают в российском МИДе.
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Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
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Обновлено в 10:46
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Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
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Механизм предусматривает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию ситуации в Донбассе, передает РИА Новости.
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В Польше совершил аварийную посадку американский истребитель F-15

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Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
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Задержание подкинувших наркотики росгвардейцев попало на видео

Незадолго до описанных событий 16-летний юноша набрал номер "112" и попросил о помощи: "Подкинули наркотики и требуют денег".
Обновлено в 09:33
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Наркобарон Коротышка приговорен к пожизненному сроку

Обновлено в 10:32
Политика

МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

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Бывшие сотрудники отдела полиции Октябрьского района донской столицы Семён Фищук и Никита Моргунов, которые в апреле 2019 года попросили политического убежища в Украине, дали интервью.
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Реальные доходы россиян продолжили падение

В июне 2019 года средняя зарплата россиян составила 49,84 тыс. руб. Почему доходы уходят в минус Из представленных Росстатом данных следует, что реальные доходы населения значительно снизили темпы падения во втором квартале (– 0,2%) по сравнению с первым (– 2,5%).
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В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
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