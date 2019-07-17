Финансы

Официальный курс доллара на среду снизился до 62,81 рубляПРАЙМ вчера в 05:53

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,3518 рубля.
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Банк России повысил официальный курс доллара и понизил евро

Росбалт07:10

Курсы валют ЦБ РФ на 17 июля: 62,9451 руб/доллар США и 70,5552 руб/евро

SIA.ru07:00

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 62,83 рубля

Московский Комсомолец15 июля в 22:59

Официальный курс доллара повысился на 13 копеек, евро — снизился на 12 копеек

Банки.ру06:17

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июля в размере 62,9451 руб

Финмаркет06:13

Официальный курс евро на среду снизился до 70,68 рубля

РИА Новостивчера в 06:09

ЦБ повысил на 18 июля курс доллара до 62,95 рубля

ТАСС06:44
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
Происшествия

Двое из задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной

Двое из семи ранее задержанных по статье "разбой" офицеров ФСБ России написали явку с повинной и признали свою вину в содеянном.
Обновлено в 08:21
Политика

«Газпром» увеличил объёмы транзита газа через украинскую ГТС

Компания «Газпром» увеличила на 25% объёмы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей

Более 30 детей госпитализированы во вторник из-за отравления в санатории в Крыму, трое из них в реанимации, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сына

Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Захарова оценила угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление экс-главы СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут украинской армией.
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Футбол

ФК «Челси» представил новую выездную форму

Обновлено в 07:37
Наука

Система ЭРА-ГЛОНАС научится распознавать голосовые команды

Российская система экстренного реагирования при ДТП ЭРА-ГЛОНАС научится распознавать голосовые команды.
Обновлено в 09:02
Политика

В Грузии признали зависимость от России

Президент России Владимир Путин своим указом временно запретил российским авиакомпаниям возить пассажиров в Грузию.
Обновлено в 07:51
Здоровье

Бари Алибасов может остаться инвалидом из-за неправильного лечения

В документах, которые Бари Алибасов выложил в Сеть, значится диагноз «язвенно-некротический эзофагит с наличием сужений в средней трети пищевода до 0,8 см». По мнению специалистов в области гастроэнтерологии, такое сужение может привести к неспособности принимать пищу человеком.
Обновлено в 07:15
Политика

За месяц российское гражданство получили 10 тысяч жителей ДНР и ЛНР

За месяц более 10 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российское гражданство в упрощенном порядке.
Обновлено в 08:08
Общество

Нижний Новгород попал в топ-100 самых безопасных городов мира

Нижний Новгород стал единственным российским городом, который попал в сотню самых безопасных городов мира.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Катастрофа MH17: СБУ рассказала о водителе, перевозившем «Бук»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об осуждённом водителе тягача, который, как утверждают силовики, перевозил зенитный ракетный комплекс "Бук", аналогичный тому из которого в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines, передает News.ru.
Обновлено в 09:26
Политика

Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию

В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.
Обновлено в 08:00
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено

Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
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Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Происшествия

На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел

Расследование уголовных дел продолжается.
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Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала о непристойных предложениях от мужчин

В социальной сети Instagram Лолита Милявская рассказала своим подписчикам о непристойных предложениях от мужчин.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Названа причина смерти гандболистки сборной России

Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Общество

В России выросла убыль населения

Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.
Обновлено в 05:36
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Следствие сообщило о новых свидетелях в деле о крушении рейса MH17

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Google официально закрыла проект поисковика с цензурой для Китая

Спорный проект Google по разработке цензурной версии поисковика для Китая официально отменён.
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Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму

В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
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Несколько детсадов и школу затопило в Благовещенске после ливня

В Благовещенске затопило несколько детских садов и школу. Причиной стал сильный ливень, который прошел в городе в ночь с 16 на 17 июля.
Обновлено в 06:35
Политика

Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что россияне смогут через четыре года начать использовать электронные паспорта в стране.
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