Банк России установил на 18 июля официальный курс доллара на уровне 62,9451 рубля, что на 13,22 копейки выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил на 18 июля курс доллара до 62,95 рубля

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