Финансы
ЦБ повысил на 18 июля курс доллара до 62,95 рубляТАСС 06:44
Банк России установил на 18 июля официальный курс доллара на уровне 62,9451 рубля, что на 13,22 копейки выше предыдущего показателя.
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Политика
Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию
В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика
Суд в Москве продлил на три месяца арест 13 из 24 украинских моряков
Лефортовский суд Москвы продлил еще на три месяца сроки ареста 13 из 24 украинских моряков.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
СБУ заявила о задержании перевозившего «Бук» водителя
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали водителя тягача, перевозившего «Бук», которым сбили малайзийский Boeing рейса MH17, заявил заместитель начальника СБУ Виталий Маяков на брифинге для журналистов.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Пять лет катастрофе Boeing в Донбассе. ФАН собрало главные вопросы к следствию JIT
Обновлено в 08:39
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против барда Александра Новикова
«Заказное сфабрикованное уголовное дело, тянущееся уже почти четыре года, с треском провалилось»,— отреагировал господин Новиков.
Обновлено в 08:22
Культура
Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»
Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
Обновлено в 03:11
Политика
Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату
Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено в 00:35
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Спорт
Светлана Ромашина снова стала чемпионкой мира
На проходящем в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта разыграны медали в синхронном плавании.
Обновлено в 07:11
Политика
Зеленский потребовал срочное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму
В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Подручный Шишкана сломал ногу силовику во время задержания
Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, один из его подручных нанес телесные повреждения силовику, и в отношении него возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Мужчина умер после купания в море
В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Общество
Генеральный прокурор Юрий Чайка приедет в Иркутскую область
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка 17 июля приедет в Тулун.
Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие
Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике
Обновлено вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Ираке убили турецкого дипломата
В Эрбиле произошло нападение на ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства.
Обновлено в 08:34
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Эксперт назвал условие стабильной работы ГТС Украины в 2020 году
Стабильной работе ГТС Украины в 2020 году ничего не угрожает, если будут подписаны новые контракты на поставку и транзит газа из России.
Обновлено в 05:39