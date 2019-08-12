Финансы
ЦБ повысил на 13 августа курс доллара до 65,43 рубляТАСС 05:20
Банк России установил на 13 августа официальный курс доллара на уровне 65,4287 рубля, что на 17,44 копейки выше предыдущего показателя.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:39, Вашингтон
Армия и оружие
FAZ рассказала, как НАТО будет сдерживать Россию
После окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) НАТО намеревается делать ставку на военное устрашение России и политический диалог.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Кино
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Супруга народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала РИА "Новости" о его самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 07:27
Экономика
Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%
Ранее Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%.
Обновлено в 09:06
Общество
Власти снова организовали фестивали в день московской акции оппозиции
В Москве 17 августа пройдет фестиваль, посвященный 91 годовщине Парка Горького, в Московской область — эко-акция «Мангал-Марафон» под девизом «Шашлык — чистый пикник!»
Обновлено в 10:27
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Общество
Сегодня ночью пройдёт самый яркий звездопад лета
В 1863 году наблюдатели связали рекордное увеличение падающих звезд – 215 объектов – с прохождением кометы Свифта-Туттля, вычислив родоначальницу знаменитого метеорного потока.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам
Обновлено вчера в 13:01
Финансы
Роспотребнадзор указал на опасные параметры банковских кредитов
Несмотря на общую привлекательность кредитов в иностранной валюте (доллар, евро, фунт, франк) из-за более низких процентных ставок, чем по рублевым кредитам, имеется риск курсовых колебаний на протяжении всего кредитного срока.
Обновлено в 04:03
Политика
В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России
Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Авто
Россия с 1 сентября снизит ввозные пошлины на иномарки
Обновлено в 08:01
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Общество
В «Победе» считают, что DDoS-атака на ее сайт шла с китайских серверов
DDoS-атака на сайт низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), по предварительной информации, была организована с китайских серверов, сообщила журналистам представитель компании.
Обновлено в 10:25
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из петербургского футбольного клуба "Зенит" в московский "Локомотив".
Обновлено в 09:36
Спорт
Российские танкисты поставили рекорд скорости на «Танковом биатлоне»
Два российских экипажа поставили рекорды скорости в ходе «Танкового биатлона» Армейских международных игр – 2019, им удалось разогнать машины до скоростей 80 и 82 км/ч, сообщил пресс-центр игр.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов
После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года.
Обновлено в 10:33
Авто
Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие
В Литве заявили, что военный самолёт РФ нарушил воздушное пространство
Минобороны Литвы сегодня, 12 августа, объявило, что на прошлой неделе российский пассажирский самолёт Ту-134, находящийся на балансе вооружённых сил РФ, во время своего перелёта в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, ненадолго влетел в воздушное пространство Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Шойгу прилетел с проверкой в ЦВО
Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл с проверкой в Центральный военный округ.
Обновлено в 06:20
Общество
Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью
При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Футбол
Сестра Неймара оскорбила фанатов «ПСЖ»
Сестра бразильского футболиста Неймара Рафаэлла оскорбила болельщиков "ПСЖ" после стартового матча чемпионата Франции против "Нима".
Обновлено в 09:16
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
В Красноярске горит склад на площади 2500 квадратных метров
В Красноярске произошёл пожар на складе. В настоящий момент площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв. м.
Обновлено в 08:56
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен досадный киноляп
Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Врачи рассказали об улучшении состояния избитой в Ингушетии девочки
Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшается, она получает сеансы баротерапии, врачи продолжают заниматься лечением раны на правой руке, сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля.
Обновлено в 10:00