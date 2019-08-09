К утру понедельника курс доллара на международном валютном рынке составляет 65,2816рублей, евровалюты - 73,1088 рубля. К 4.40 утра баррель нефти Brent дешевел на 0,07%, до 58,25 долларов.

Центробанк повысил курс доллара на понедельник до 65,25 рубля

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