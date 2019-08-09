Финансы
Центробанк повысил курс доллара на понедельник до 65,25 рубляМосковский Комсомолец вчера в 21:40
К утру понедельника курс доллара на международном валютном рынке составляет 65,2816рублей, евровалюты - 73,1088 рубля. К 4.40 утра баррель нефти Brent дешевел на 0,07%, до 58,25 долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 73,02 рубля
РИА Новости09 августа в 06:42
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
Происшествия
В Испании из-за удара молнии сгорели 40 домов на колесах
Обновлено в 09:19
Происшествия
Первый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве признал вину
20-летний член партии «Яблоко» Валерий Костенок, фигурант дела о массовых беспорядках в Москве на митинге 27 июля, раскаялся и признал вину, сообщил следователь в Басманном суде.
Обновлено в 10:05
Политика
Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях
Украинский президент Владимир Зеленский призвал сменить глав девяти районных отделов полиции в трех областях.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Пожар на рынке в Красноярске локализован
Пожар в торговом складе на Енисейском рынке в Красноярске локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров, сообщил в понедельник журналистам начальник первой пожарно-спасательной части города Роман Либерт.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Перемирие в Донбассе назвали геноцидом
Безсонов отметил, что происходящее можно описать как геноцид мирного населения, который стал возможен из-за отсутствия ответного огня со стороны военнослужащих ДНР.
Обновлено в 10:47
Футбол
Из «Зенита» в «Локомотив» перешел Лука Джорджевич
В пятницу, 9 августа, «Зенит» и «Локомотив» пришли к соглашению о переходе нападающего Луки Джорджевича.
Обновлено 09 августа в 13:15
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Обновлено в 08:49
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке
Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».
Обновлено в 08:17
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская развелась с мужем-иорданцем
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с мужем Раедом Бани, который является уроженцем Иордании.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Культура
Кинешма примет первый театральный фестиваль «Островский-FEST»
Театральные коллективы из семи стран мира примут участие в первом Международном фестивале камерных театральных форм "Островский-FEST" в городе Кинешма Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 08:52
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен досадный киноляп
Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Изменившаяся Алсу стала похожа на Ольгу Бузову
Кто-то обратил внимание, что артистка стала похожа на звезду «Дома-2» — Ольгу Бузову.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Общество
70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке
В Южно-Камчатском заказнике из-за 70 голодных медведей, которые проявляют агрессию, был временно закрыт туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено 10 августа в 11:59
Общество
В ночь на 13 августа кировчане увидят звездопад
Активность потока составит как минимум 100 метеоров в час В ночь с понедельника, 12 августа, на вторник, 13 августа, кировчане смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
НАТО отказалось поставлять оружие Украине
Обновлено в 05:53
Экономика
Goldman Sachs предрек экономике США спад из-за торговой войны с Китаем
Затягивание торгового конфликта между Китаем и США, развязанного администрацией президента Дональда Трампа, приведет к снижению темпов роста американской экономики вплоть до рецессии.
Обновлено в 09:37
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Грузинский телеканал «Рустави 2» выставлен на продажу
Как сообщает РИА Новости, такое решение ее нового владельца, бизнесмена Кибара Халваши, вызвано серьезными финансовыми проблемами организации - долги телеканала превысили 24 миллиона долларов.
Обновлено в 07:34
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия
В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики
Обновлено в 09:20