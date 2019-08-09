Финансы

Центробанк повысил курс доллара на понедельник до 65,25 рубляМосковский Комсомолец вчера в 21:40

К утру понедельника курс доллара на международном валютном рынке составляет 65,2816рублей, евровалюты - 73,1088 рубля. К 4.40 утра баррель нефти Brent дешевел на 0,07%, до 58,25 долларов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ повысил на 13 августа курс доллара до 65,43 рубля

ТАСС05:20

Центробанк повысил курс доллара на понедельник до 65,25 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:40

Установлены курсы доллара и евро на выходные

Росбалт09 августа в 07:36

Официальный курс евро снизился

Газета.Ru09 августа в 07:24

Центробанк рассказал, каким будет курс доллара на выходных

Свободная Пресса09 августа в 06:42

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 73,02 рубля

РИА Новости09 августа в 06:42

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 65,25 рубля

ПРАЙМ09 августа в 06:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
Происшествия

В Испании из-за удара молнии сгорели 40 домов на колесах

Обновлено в 09:19
Происшествия

Первый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве признал вину

20-летний член партии «Яблоко» Валерий Костенок, фигурант дела о массовых беспорядках в Москве на митинге 27 июля, раскаялся и признал вину, сообщил следователь в Басманном суде.
Обновлено в 10:05
Политика

Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях

Украинский президент Владимир Зеленский призвал сменить глав девяти районных отделов полиции в трех областях.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Пожар на рынке в Красноярске локализован

Пожар в торговом складе на Енисейском рынке в Красноярске локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров, сообщил в понедельник журналистам начальник первой пожарно-спасательной части города Роман Либерт.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

Перемирие в Донбассе назвали геноцидом

Безсонов отметил, что происходящее можно описать как геноцид мирного населения, который стал возможен из-за отсутствия ответного огня со стороны военнослужащих ДНР.
Обновлено в 10:47
Футбол

Из «Зенита» в «Локомотив» перешел Лука Джорджевич

В пятницу, 9 августа, «Зенит» и «Локомотив» пришли к соглашению о переходе нападающего Луки Джорджевича.
Обновлено 09 августа в 13:15
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»

Обновлено в 08:49
Политика

Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Склад боеприпасов под Ачинском, где произошел пожар, расформируют

Обновлено в 10:42
Общество

Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке

Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».
Обновлено в 08:17
Происшествия

Врачи рассказали об улучшении состояния избитой в Ингушетии девочки

Обновлено в 10:00
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Надежда Ангарская развелась с мужем-иорданцем

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с мужем Раедом Бани, который является уроженцем Иордании.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском

Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Культура

Кинешма примет первый театральный фестиваль «Островский-FEST»

Театральные коллективы из семи стран мира примут участие в первом Международном фестивале камерных театральных форм "Островский-FEST" в городе Кинешма Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 08:52
Кино

В новом фильме Тарантино обнаружен досадный киноляп

Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Изменившаяся Алсу стала похожа на Ольгу Бузову

Кто-то обратил внимание, что артистка стала похожа на звезду «Дома-2» — Ольгу Бузову.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Авто

Названа стоимость кроссовера Geely Atlas с системой «Яндекс.Авто»

Обновлено в 06:14
Общество

70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

В Южно-Камчатском заказнике из-за 70 голодных медведей, которые проявляют агрессию, был временно закрыт туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено 10 августа в 11:59
Общество

В ночь на 13 августа кировчане увидят звездопад

Активность потока составит как минимум 100 метеоров в час В ночь с понедельника, 12 августа, на вторник, 13 августа, кировчане смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

НАТО отказалось поставлять оружие Украине

Обновлено в 05:53
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Обновлено в 07:05
Экономика

Goldman Sachs предрек экономике США спад из-за торговой войны с Китаем

Затягивание торгового конфликта между Китаем и США, развязанного администрацией президента Дональда Трампа, приведет к снижению темпов роста американской экономики вплоть до рецессии.
Обновлено в 09:37
Здоровье

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика

Грузинский телеканал «Рустави 2» выставлен на продажу

Как сообщает РИА Новости, такое решение ее нового владельца, бизнесмена Кибара Халваши, вызвано серьезными финансовыми проблемами организации - долги телеканала превысили 24 миллиона долларов.
Обновлено в 07:34
Общество

Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 01:03
Происшествия

В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики

Обновлено в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное