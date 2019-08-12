Банк России установил на 13 августа официальный курс доллара на уровне 65,4287 рубля, что на 17,44 копейки выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил на 13 августа курс доллара до 65,43 рубля

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